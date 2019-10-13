 Меркель відповіла Макрону щодо ″смерті мозку НАТО″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2019

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Новини

Меркель відповіла Макрону щодо "смерті мозку НАТО"

Коли французький президент Еммануель Макрон сказав, що НАТО зараз в комі, він обрав жорсткі слова, заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Анґела Меркель та Єнс Столтенберг на спільній пресконференції у Берліні

Анґела Меркель та Єнс Столтенберг на спільній пресконференції у Берліні

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заперечила президенту Франції Еммануелю Макрону щодо його слів про те, що НАТО перебуває у комі. Такий випад зайвий, сказала Меркель після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Берліні в четвер, 7 листопада.

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"Французький президент обрав жорсткі слова. Я так кооперацію з НАТО не бачу", - пояснила Меркель і додала, що з німецької точки зору трансатлантичне партнерство є незамінним.

Водночас глава німецького уряду не заперечила, що альянс має проблеми, та наголосила, що зближення є необхідним. Столтенберг своєю чергою застеріг від того, аби вбивати клин між США та Європою.

Нагадаємо, раніше у цей день в інтерв'ю британському виданню The Economist Макрон сказав, що через брак керівної ролі США НАТО "перебуває в комі". Він вважає, що наразі "те, що ми переживаємо, є смертю мозку НАТО". За його словами, президент США Дональд Трамп "не поділяє нашої ідеї європейського проєкту". Президент Франції висловив думку, що поведінка керівництва США вказує на ознаки того, що ця країна "повертаєтсья до нас спиною". Прикладом подібної поведінки Макрон назвав рішення Трампа вивести американські війська з півночі Сирії. Також Макрон зазначив, що європейські учасники Альянсу "повинні переосмислити те, чим є НАТО у світлі зобов'язань Сполучених Штатів".

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