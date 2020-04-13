 Менше 5 доларів за барель: ціна на нафту WTI опускалася до найнижчого в історії рівня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2020

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Новини

Менше 5 доларів за барель: ціна на нафту WTI опускалася до найнижчого в історії рівня

Вартість травневого ф'ючерса на нафту марки WTI упродовж дня знижувалася на понад 75 відсотків до менше 5 доларів США за барель. Ціна на нафту марки Brent просіла значно менше.

Падіння цін на нафту триває

Падіння цін на нафту триває

Вартість травневого ф'ючерса на північноамериканську нафту марки WTI на електронних торгах упродовж дня в понеділок, 20 квітня, знижувалася на понад 75 відсотків до менше 5 доларів США за барель на тлі затовареності ринку і зниження попиту через пандемію коронавірусної інфекції, повідомляє агентство новин AFP. Зазначається, що це - найнижчий показник в історії. На таке суттєве падіння ціни на нафту марки WTI вплинув і технічний фактор: закриття травневих фьючерсів у вівторок ввечері.

Також на торгах падає, але не так драматично, вартість червневих ф'ючерсів на європейську нафту марки Brent. 20 квітня ціна на цю нафту з поставкою у червні знижувалася на понад 7 відсотків до близько 26 доларів за барель, однак згодом дещо відіграла падіння. 

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Як зазначає Bloomberg, розрахунки за ф'ючерсами на WTI, щоденний обсяг торгів якими становить мільярди доларів, майже завжди проходять на фінансових ринках. Незакриті контракти ліквідуються фізичними поставками нафти, якщо сторонам не вдається домовитися про позабіржову операцію. Ця нафта надходить у сховища в терміналі у місті Кушинг в штаті Оклахома, які швидко заповнюються.

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Трейдери, які не встигнуть закрити позиції до вечора вівторка, повинні будуть протягом декількох днів повідомити продавцеві, як вони планують приймати поставки, які будуть здійснюватися з 1 по 31 травня. З огляду на темпи заповнення сховищ в Кушингу, там буде складно знайти місце, особливо фінансовим трейдерам, які не часто мають справу з фізичними поставками, пише Bloomberg.

Це частково пояснює, чому найближчий контракт WTI торгується зі знижкою в приблизно $9 за барель до червневого ф'ючерсу.

Як повідомлялося, минулого тижня країни так званої групи ОПЕК+ домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Мета - не допустити подальшого падіння світових цін на нафту. У травні-червні 2020 року нафтовидобуток країн має скоротитися на 9,7 мільйона барелів на добу. 

До ОПЕК+ належать двоє затятих конкурентів на світовому ринку нафти - Росія і Саудівська Аравія. Суперечки щодо обсягів видобутку нафти між ними на тлі коронавірусної кризи та низького попиту на сировину призвели до падіння ціни на нафту до найнижчого рівня за майже 20 років. 

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