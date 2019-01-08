Менеджера Huawei затримали у Польщі за підозрою у шпигунстві

У Польщі за підозрою в зборі розвідданих на користь Китаю затримано менеджера китайської технологічної компанії Huawei. Про це у п'ятницю, 11 січня, повідомили спецслужби Польщі.

Разом з громадянином Китаю, котрий за інформацією ЗМІ є одним з директорів польської філії Huawei, затримали і громадянина Польщі. Обох чоловіків підозрюють у "роботі на китайські спецслужби з метою нашкодити Польщі", - цитує агенція AFP речника польської контррозвідувальної служби Станіслава Зарина. За його словами, затримання відбулося 8 січня.

Співробітники спецслужб Польщі провели обшуки в місцевих офісах Huawei, у телекомунікаційній компанії Orange Polska, де затриманий громадянин Польщі працював консультантом з кібербезпеки, а також у помешканнях обох підозрюваних. За даними польських журналістів, затриманий поляк раніше працював у контррозвідці країни.

У короткому коментарі Huawei щодо ситуації сказано, що компанія знає про затримання громадянина Китаю, і що він дійсно є співробітником компанії. Від подальших коментарів компанія утрималися.

Нагадаємо, що у грудні в Канаді за запитом влади США затримали доньку засновника Huawei, фінансову директорку компанії Мен Ваньчжоу. У США її звинувачують в порушенні санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. Повідомляється, що у 2013 році компанія Skycom, пов'язана з Huawei, продавала американське комп'ютерне обладнання найбільшому оператору мобільного зв'язку в Ірані, попри ембарго. 11 грудня канадський суд відпустив Ваньчжоу під заставу у 10 мільйонів канадських доларів (7,5 мільйона доларів США).