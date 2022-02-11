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Мельбурн

Мельбурн – місто в Австралії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мельбурн". Мельбурн є другим за величиною містом Австралії. Кількість населення перевищує чотири мільйони 200 тисяч осіб. Мельбурн є столицею штату Вікторія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Блінкен вважає вторгнення РФ в України можливим у будь-який момент

Блінкен вважає вторгнення РФ в України можливим "у будь-який момент" 11.02.2022

Росія може почати нову агресію проти України ще до закінчення зимової Олімпіади в Пекіні, заявив у Мельбурні держсекретар США Ентоні Блінкен.
Протести проти коронавірусних обмежень в Австралії: поліція затримала понад 200 людей

Протести проти коронавірусних обмежень в Австралії: поліція затримала понад 200 людей 18.09.2021

В австралійському Мельбурні пройшли протести проти антикоронавірусних заходів, під час яких сталися сутички. Понад 200 демонстрантів затримали, 10 поліцейських дістали поранення.
Серб Новак Джокович вдев'яте виграв Australian Open

Серб Новак Джокович вдев'яте виграв Australian Open 21.02.2021

У фіналі Australian Open у Мельбурні Новак Джокович здолав росіянина Данила Медведєва у трьох сетах. Це - 18-та перемога серба на турнірах серії Grand Slam.
Японка Наомі Осака вдруге виграла Australian Open

Японка Наомі Осака вдруге виграла Australian Open 20.02.2021

Японка Наомі Осака виграла престижний тенісний турнір Australian Open, здолавши у двох сетах американку Дженніфер Брейді. Це - четвертий виграний турнір серії Grand Slam для Осаки у її кар'єрі.
COVID-19: у штаті Вікторія в Австралії оголосили стан катастрофи

COVID-19: у штаті Вікторія в Австралії оголосили "стан катастрофи" 02.08.2020

В австралійському штаті Вікторія через коронавірус оголосили режим катастрофічного стану - у Мельбурні запроваджено комендантську годину з 20-ї години вечора.
Напад у Мельбурні: є загиблі, поліція заявила про теракт

Напад у Мельбурні: є загиблі, поліція заявила про теракт 09.11.2018

В австралійському Мельбурні чоловік напав з ножем на перехожих, один із яких загинув. Нападник помер від пострілів поліції. Напад кваліфікували як теракт, відповідальність взяла на себе "Ісламська держава".
Відень визнано найкомфортнішим для життя містом у світі

Відень визнано найкомфортнішим для життя містом у світі 14.08.2018

Автори рейтингу найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018 журналу The Economist визнали Відень найкращим містом планети. Київ значно поліпшив свої позиції.
У Мельбурні позашляховик в'їхав у натовп: постраждало 19 осіб

У Мельбурні позашляховик в'їхав у натовп: постраждало 19 осіб 21.12.2017

В австралійському Мельбурні автомобіль в’їхав в натовп перехожих, травмувавши 19 людей. Невдовзі поліція міста заявила, що наїзд було скоєно навмисно.

Автівка врізалася в натовп людей в австралійському Мельбурні - відео з місця події (21.12.2017) 21.12.2017

Автомобіль врізався в натовп пішоходів у центрі австралійського міста Мельбурн. За останніми даними, постраждали 19 осіб, серед них дитина дошкільного віку. Водія затримали. Причини інциденту з’ясовують.
Поблизу Мельбурна літак упав на торговельний центр

Поблизу Мельбурна літак упав на торговельний центр 21.02.2017

Легкомоторний літак із п'ятьма пасажирами на борту впав на будівлю торговельного центру в передмісті австралійського Мельбурна. За попередньою версією, причиною аварії стала відмова двигунів.
Автомобіль в'їхав у натовп у центрі Мельбурна: є загиблі

Автомобіль в'їхав у натовп у центрі Мельбурна: є загиблі 20.01.2017

Внаслідок наїзду автомобіля на натовп людей на одному з перехресть в центрі Мельбурна загинуло четверо осіб, ще 15 отримали травми.

Австралійська поліція запобігла терактам у Мельбурні

Австралійська поліція запобігла терактам у Мельбурні 23.12.2016

Австралійські правоохоронні органи затримали п'ятьох осіб за підозрою в підготовці серії терактів на Різдво в Мельбурні. Четверо з них - уродженці Австралії, п'ятий - родом з Єгипту.

Economist Intelligence Unit: Київ у десятці найменш придатних для життя міст

Economist Intelligence Unit: Київ у десятці найменш придатних для життя міст 18.08.2016

Столиця України потрапила до десятки міст із найменш придатними умовами для життя за рейтингом Economist Intelligence Unit. Найкращими вкотре визнали Мельбурн, Відень, Ванкувер і Торонто.

Вуличний художник одягнув Гілларі Клінтон у паранджу (03.08.2016) 03.08.2016

Міській владі австралійського Мельбурна не сподобалося зображення Гілларі Клінтон у купальнику кольорів американського прапора. На знак протесту автор графіті домалював кандидатці в президенти США мусульманське вбрання.
Порошенко закликав Росію забрати війська з України

Порошенко закликав Росію забрати війська з України 11.12.2014

Під час візиту до Австралії український президент Петро Порошенко закликав Росію забрати війська з України та закрити російсько-український кордон.