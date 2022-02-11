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Мельбурн – місто в Австралії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мельбурн". Мельбурн є другим за величиною містом Австралії. Кількість населення перевищує чотири мільйони 200 тисяч осіб. Мельбурн є столицею штату Вікторія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Автомобіль врізався в натовп пішоходів у центрі австралійського міста Мельбурн. За останніми даними, постраждали 19 осіб, серед них дитина дошкільного віку. Водія затримали. Причини інциденту з’ясовують.