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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Меланія Трамп". Меланія Трамп є дружиною 45-го президента США Дональда Трампа.
Колишня модель словенського походження Меланія Трамп є дружиною 45 президента США Дональда Трампа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.