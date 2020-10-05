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Меланія Трамп

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Меланія Трамп". Меланія Трамп є дружиною 45-го президента США Дональда Трампа.

Колишня модель словенського походження Меланія Трамп є дружиною 45 президента США Дональда Трампа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Трамп заявив, що невдовзі залишить лікарню

Трамп заявив, що невдовзі залишить лікарню 05.10.2020

Дональд Трамп запевнив, що ще 5 жовтня залишить лікарню, у яку він потрапив через інфікування коронавірусом. Президент США стверджує, що "почувається краще, ніж 20 років тому".
Лікарі: Дональда Трампа можуть виписати вже в понеділок

Лікарі: Дональда Трампа можуть виписати вже в понеділок 04.10.2020

Лікарі обережно прогнозують, що інфікованого коронавірусом президента США можуть у понеділок виписати з лікарні. За їхніми словами, Дональд Трамп почувається добре.
Дональд Трамп почувається добре - лікар

Дональд Трамп почувається добре - лікар 03.10.2020

Протягом останньої доби у президента США не було високої температури, а інші симптоми - кашель, нежить і втома - зменшилися. Про це повідомив на брифінгу особистий лікар Трампа Шон Конлі.
Дональд Трамп захворів на COVID-19

Дональд Трамп захворів на COVID-19 02.10.2020

Після виявлення коронавірусу в однієї з радниць американського президента Дональда Трампа хворобу підтвердили і в нього самого та його дружини Меланії.

Таємниці Меланії Трамп: про що йдеться у новій книжці про першу леді США

Таємниці Меланії Трамп: про що йдеться у новій книжці про першу леді США 30.06.2020

Американська журналістка Мері Джордан видала біографічну книжку про першу леді США Меланію Трамп, котра представляється розумним стратегом.
Трамп визначився з новою прессекретаркою

Трамп визначився з новою прессекретаркою 25.06.2019

Директоркою зі зв'язків з громадськістю у Білому домі стане Стефані Грішем, котра була представницею першої леді США.
Дональд Трамп і королева Єлизавета заявили про спільні цінності

Дональд Трамп і королева Єлизавета заявили про спільні цінності 04.06.2019

Під час банкету у Букінгемському палаці британська королева та американський президент наголосили на спільних для обох країн цінностях. Нині Трамп має зустрітися з британською прем'єр-міністеркою.

Дональд Трамп зупинився на авіабазі в ФРН та зустрівся із солдатами

Дональд Трамп зупинився на авіабазі в ФРН та зустрівся із солдатами 27.12.2018

Дорогою з Іраку до США літак з американським президентом Дональдом Трампом зробив зупинку в авіабазі Рамштайн у ФРН, де дислокуються американські військові.
Трамп несподівано відвідав американських військових в Іраку

Трамп несподівано відвідав американських військових в Іраку 26.12.2018

Дональд та Меланія Трамп несподівано завітали на американську військову базу в Іраку. Президент США запевнив, що не планує виведення американського контингенту з країни.
Трамп звільнив свою радницю через її конфлікт з першою леді

Трамп звільнив свою радницю через її конфлікт з першою леді 15.11.2018

Дружина президента США Меланія Трамп посварилася з заступницею радника з національної безпеки Мірою Рікардель. Не минуло й доби, як Рікардель залишила Білий дім.
Меланія Трамп розкритикувала вилучення дітей у мігрантів

Меланія Трамп розкритикувала вилучення дітей у мігрантів 18.06.2018

Перша леді США Меланія Трамп незадоволена тим, що у мігрантів, які незаконно потрапили до США, примусово забирають дітей.
Перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію

Перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію 15.05.2018

Першій леді США Меланії Трамп зробили операцію на нирках. Вона залишатиметься в лікарні ще тиждень.
Американська порноакторка подає до суду на Дональда Трампа

Американська порноакторка подає до суду на Дональда Трампа 07.03.2018

Порноакторка Стефані Кліффорд позивається до президента США. Вона стверджує, що мала з ним сексуальні стосунки у 2006-2007 роках, тобто невдовзі після того, як Дональд Трамп одружився з Меланією.

Як земляки заробляють на імені Меланії Трамп (19.01.2018) 19.01.2018

Від салямі до капців: Меланія Трамп і не здогадується, як словенці у її рідному місті Севніца комерціалізують бренд "Перша леді".

Дружини лідерів G20: між розвагами і дипломатією (відео) 08.07.2017

Що під час саміту G20 у Гамбургу робили партнери і партнерки політиків? Вони мали культурну програму. А дружині Трампа довірили ще й дипломатичну місію.

Як Путін повечеряв на G20 з Меланією Трамп (08.07.2017) 08.07.2017

Чому на урочистій вечері G20 Путін сидів поряд з Меланією Трамп, а Трамп пересів до дружини президента Аргентини? Як завадили дебошири програмі дружин і чоловіків лідерів G20?

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