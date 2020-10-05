Меланія Трамп

Трамп заявив, що невдовзі залишить лікарню

Дональд Трамп запевнив, що ще 5 жовтня залишить лікарню, у яку він потрапив через інфікування коронавірусом. Президент США стверджує, що "почувається краще, ніж 20 років тому".