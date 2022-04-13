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Кордон між США та Мексикою, відкритий для українських біженців, залишається нездоланною перешкодою як для латиноамериканців, так і для росіян, у тому числі тих, котрі не підтримують політику президента РФ.
Сполучені Штати з листопада відкриють сухопутні кордони з Канадою і Мексикою для громадян, які отримали повний курс щеплення від COVID-19. Також послаблять обмеження перетину повітряного кордону.
ВООЗ повідомила про зменшення числа заражень коронавірусом на дев'ять відсотків, смертей з COVID-19 - на сім відсотків.
Мігрантів з Гаїті, що прибувають до США через американсько-мексиканський кордон, відправлятимуть назад на батьківщину.
На початку тижня ще близько двох тисяч людей перетнули кордон зі США в Техасі через річку Ріо-Гранде. Більшість мігрантів походять з Гаїті.
Мексику струсонув землетрус магнітудою 7,1 з епіцентром неподалік курортного міста Акапулько. Загинула щонайменше одна особа.
Верховний суд Мексики визнав незаконним покарання за переривання вагітності в першому триместрі.
Дедалі більше держав зміцнюють свої кордони для протидії нелегальній міграції та тероризму. Однак бар'єри між країнами корисні далеко не завжди. Що поганого в мурах на кордоні?
Буревій двічі вдарив по Мексиці - спершу пронісся над Юкатаном, а згодом знову вийшов на берег на узбережжі Мексиканської затоки. "Грейс" приніс рясні опади, спричинив повені й зсуви ґрунту.
Влада і опозиція Венесуели погодилися розпочати діалог, аби уможливити президентські вибори та послабити запроваджені проти країни міжнародні санкції.
Близько 95 мільйонів виборців мають право брати участь у парламентських, регіональних і комунальних виборах у Мексиці. З вересня 2020 року в країні вбили 90 політиків.
Міст у Мехіко обвалився тоді, коли по ньому їхав потяг метро. На місці інциденту працюють рятувальники, але вже відомо про щонайменше 23 загиблих.
На думку Джо Байдена, історично низький рівень квоти на прийом біженців не відповідає цінностям США. Глава Білого дому підвищив його до 62,5 тисячі осіб на 2021 рік.
Проєкти Дональда Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою на гроші міністерства оборони США зупинені. Джо Байден раніше підписав указ про припинення робіт.
Мексика легалізує споживання марихуани - почасти для того, щоб приборкати розгул наркозлочинності в країні. Та чи подіє такий підхід?
Мексика випередила Індію, яка раніше посідала третє місце у світі за кількістю смертельних випадків через коронавірус.
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