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Мексика

Через Мексику до США? Українці та росіяни у Тихуані

Через Мексику до США? Українці та росіяни у Тихуані 13.04.2022

Кордон між США та Мексикою, відкритий для українських біженців, залишається нездоланною перешкодою як для латиноамериканців, так і для росіян, у тому числі тих, котрі не підтримують політику президента РФ.
США відкриють наземні кордони для вакцинованих туристів

США відкриють наземні кордони для вакцинованих туристів 13.10.2021

Сполучені Штати з листопада відкриють сухопутні кордони з Канадою і Мексикою для громадян, які отримали повний курс щеплення від COVID-19. Також послаблять обмеження перетину повітряного кордону.
COVID-19: ВООЗ фіксує зменшення числа нових випадків і смертей у світі

COVID-19: ВООЗ фіксує зменшення числа нових випадків і смертей у світі 22.09.2021

ВООЗ повідомила про зменшення числа заражень коронавірусом на дев'ять відсотків, смертей з COVID-19 - на сім відсотків.
США починають відправляти мігрантів, що прибули до Техасу, назад до Гаїті

США починають відправляти мігрантів, що прибули до Техасу, назад до Гаїті 19.09.2021

Мігрантів з Гаїті, що прибувають до США через американсько-мексиканський кордон, відправлятимуть назад на батьківщину.
Понад 10 тисяч мігрантів таборяться на кордоні Мексики і США

Понад 10 тисяч мігрантів таборяться на кордоні Мексики і США 18.09.2021

На початку тижня ще близько двох тисяч людей перетнули кордон зі США в Техасі через річку Ріо-Гранде. Більшість мігрантів походять з Гаїті.
Потужний землетрус струсонув Мексику

Потужний землетрус струсонув Мексику 08.09.2021

Мексику струсонув землетрус магнітудою 7,1 з епіцентром неподалік курортного міста Акапулько. Загинула щонайменше одна особа.
Верховний суд Мексики схвалив декриміналізацію абортів

Верховний суд Мексики схвалив декриміналізацію абортів 08.09.2021

Верховний суд Мексики визнав незаконним покарання за переривання вагітності в першому триместрі.
Кордон під замком. Чи завжди ефективні мури між країнами

Кордон під замком. Чи завжди ефективні мури між країнами 25.08.2021

Дедалі більше держав зміцнюють свої кордони для протидії нелегальній міграції та тероризму. Однак бар'єри між країнами корисні далеко не завжди. Що поганого в мурах на кордоні?
Буревій Грейс накоїв лиха в Мексиці: щонайменше вісім загиблих

Буревій "Грейс" накоїв лиха в Мексиці: щонайменше вісім загиблих 22.08.2021

Буревій двічі вдарив по Мексиці - спершу пронісся над Юкатаном, а згодом знову вийшов на берег на узбережжі Мексиканської затоки. "Грейс" приніс рясні опади, спричинив повені й зсуви ґрунту.
Венесуела: уряд і опозиція почнуть діалог для пом'якшення санкцій

Венесуела: уряд і опозиція почнуть діалог для пом'якшення санкцій 14.08.2021

Влада і опозиція Венесуели погодилися розпочати діалог, аби уможливити президентські вибори та послабити запроваджені проти країни міжнародні санкції.
У Мексиці обирають парламент та регіональні органи влади

У Мексиці обирають парламент та регіональні органи влади 06.06.2021

Близько 95 мільйонів виборців мають право брати участь у парламентських, регіональних і комунальних виборах у Мексиці. З вересня 2020 року в країні вбили 90 політиків.
У Мехіко обвалився міст метро: щонайменше 23 загиблих

У Мехіко обвалився міст метро: щонайменше 23 загиблих 04.05.2021

Міст у Мехіко обвалився тоді, коли по ньому їхав потяг метро. На місці інциденту працюють рятувальники, але вже відомо про щонайменше 23 загиблих.
Байден в чотири рази збільшив квоту прийому біженців в США

Байден в чотири рази збільшив квоту прийому біженців в США 04.05.2021

На думку Джо Байдена, історично низький рівень квоти на прийом біженців не відповідає цінностям США. Глава Білого дому підвищив його до 62,5 тисячі осіб на 2021 рік.
Пентагон зупиняє будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Пентагон зупиняє будівництво стіни на кордоні з Мексикою 01.05.2021

Проєкти Дональда Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою на гроші міністерства оборони США зупинені. Джо Байден раніше підписав указ про припинення робіт.
Мексика: чи зарадить легалізація канабісу в боротьбі проти наркомафії?

Мексика: чи зарадить легалізація канабісу в боротьбі проти наркомафії? 23.03.2021

Мексика легалізує споживання марихуани - почасти для того, щоб приборкати розгул наркозлочинності в країні. Та чи подіє такий підхід?
Мексика на третьому місці за числом жертв CОVID-19 у світі

Мексика на третьому місці за числом жертв CОVID-19 у світі 29.01.2021

Мексика випередила Індію, яка раніше посідала третє місце у світі за кількістю смертельних випадків через коронавірус.
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