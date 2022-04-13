Через Мексику до США? Українці та росіяни у Тихуані

Кордон між США та Мексикою, відкритий для українських біженців, залишається нездоланною перешкодою як для латиноамериканців, так і для росіян, у тому числі тих, котрі не підтримують політику президента РФ.