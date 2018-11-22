Мексика перекинула на кордон зі США тисячі військових і поліцейських

На кордоні Мексики зі США розміщені близько 15 тисяч мексиканських військовослужбовців, які мають стримувати потоки нелегалів, а у випадку необхідності й затримувати мігрантів з Центральної Америки, які намагаються пробратися до США. Про це у понеділок, 24 червня, повідомив міністр оборони Мексики Луїс Сандоваль. За його словами, підрозділи Національної гвардії та армії розташовані на півночі Мексики уже з вихідних.
Як повідомлялось, на початку червня президент США Дональд Трамп пригрозив Мексиці запровадженням нових мит доти, доки Мехіко не вирішить проблему стримування нелегалів. Пізніше Трамп заявив, що відмовляється від цієї ідеї, тому що досяг з Мексикою угоди щодо боротьби з нелегальною імміграцією.
Трамп пояснив, що в обмін на це в Мехіко "погодилися вжити рішучих заходів, щоб приборкати хвилю іммігрантів, які прямують через Мексику до наших південних кордонів". За словами президента, такі заходи дадуть змогу суттєво знизити або взагалі звести нанівець потік нелегалів, які прямують через територію Мексики до США. Протягом червня Мехіко і Вашингтон домовились, що Мексика в майбутньому прийматиме висланих зі США громадян третіх країн, котрі не отримали в США статусу шукача притулку. Також Мексика погодилася посилити свій південний кордон вояками Національної гвардії.
Після обрання президентом США у 2016 році Трамп шукав фінансових можливостей звести мур на кордоні з Мексикою для стримування нелегальної імміграції. У березні 2019 року Пентагон виділив зі свого бюджету мільярд доларів для будівництва 91-кілометрового відрізка стіни в Техасі. У травні міністерство оборони заявило про виділення додаткових 1,5 мільярда доларів, на які планується побудувати відрізок стіни довжиною 125 кілометрів в Аризоні та Техасі. Однак суд у Каліфорнії у травні тимчасово заборонив використання коштів з оборонного бюджету США для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
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Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики
Трамп розбирається у будівництві
"Я збудую великий мур уздовж нашого кордону на півдні - ніхто не будує мури краще за мене. Мексика профінансує цю стіну", - заявив майбутній президент США під час передвиборчої кампанії. Досі він будував передусім багатоповерхівки та готелі.Мур на кордоні - перший пункт з десяти у його плані щодо міграційної політики.
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Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики
Кінець у нікуди
Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів, причому на близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу. Кордон пролягає між чотирма американськими та шістьма мексиканськими штатами, він проходить через пустелі і великі міста. Через погану досяжність невелика частина кордону у штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Інші ділянки патрулюють прикордонні служби.
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Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики
Нездоланний сталевий гігант
Кількість нелегальних мігрантів сягає приблизно 350 тисяч щороку - значна частина походить з Мексики. У США нелегали живуть "у тіні". Деяких мексиканців приймають та терплять, але їхні родини не отримують візи. Послуги нелегальних перевізників для більшості надто дорогі. Мігранти мріють про краще життя, роботу та більше грошей для їхніх сімей.
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Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики
Лише маленький дотик
Сім'ї залишаються розділеними - обійняти рідних неможливо. Іноді лише вдається просунути руку через щілину в огорожі. Надія скоро побачитися у США вмирає після обрання президентом Дональда Трампа.
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Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики
Від протекціонізму до упереджень
"Коли Мексика відправляє сюди своїх людей, їдуть не найкращі", - сказав Трамп під час передвиборчої кампанії. - Вони присилають людей, у яких чимало проблем. Вони привозять наркотики, злочини, серед них - ґвалтівники. Є, можливо, і хороші люди". Трамп хоче відправити додому нелегалів, щонайменше злочинців. Незважаючи на погрози, мексиканці все одно наважуються на небезпечні подорожі до США.
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Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики
Пустеля, кордон і назад
Для деяких мексиканців мрія завершується на кордоні - вони опиняються за ґратами. Іншим доводиться платити життям. Медіа критикують, правоохоронці стріляють через кордон по території Мексики. Шість непричетних мексиканців було вбито, відповідальних не покарано. Тільки в 2015 році лише одному представнику прикордонної служби США було виголошено обвинувачення з боку федерального прокурора.
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Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики
З гвинтівкою проти небажаних гостей
Американських фермер Джим Чілтон охороняє свою територію. Його ферма площею 200 тисяч квадратних метрів розташована на південному сході штату Аризона та межує безпосередньо з Мексикою. Між ними - лише колючий дріт. Чілтон відчуває себе відповідальним за безпеку у цьому місці і за потреби готовий задіяти свою гвинтівку.
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Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики
Курйозний кінець
"Мур-тортілья" - так, дещо зневажливо, називають частину огорожі завдовжки 22,5 кілометра між прикордонним переходом "Отай-Меса", що у Сан-Дієго (Каліфорнія), та Тихим океаном.
Автор: Сабріна Пабст, Наталія Соколовська