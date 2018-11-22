Мексика перекинула на кордон зі США тисячі військових і поліцейських

На кордоні Мексики зі США розміщені близько 15 тисяч мексиканських військовослужбовців, які мають стримувати потоки нелегалів, а у випадку необхідності й затримувати мігрантів з Центральної Америки, які намагаються пробратися до США. Про це у понеділок, 24 червня, повідомив міністр оборони Мексики Луїс Сандоваль. За його словами, підрозділи Національної гвардії та армії розташовані на півночі Мексики уже з вихідних.

Як повідомлялось, на початку червня президент США Дональд Трамп пригрозив Мексиці запровадженням нових мит доти, доки Мехіко не вирішить проблему стримування нелегалів. Пізніше Трамп заявив, що відмовляється від цієї ідеї, тому що досяг з Мексикою угоди щодо боротьби з нелегальною імміграцією.

Трамп пояснив, що в обмін на це в Мехіко "погодилися вжити рішучих заходів, щоб приборкати хвилю іммігрантів, які прямують через Мексику до наших південних кордонів". За словами президента, такі заходи дадуть змогу суттєво знизити або взагалі звести нанівець потік нелегалів, які прямують через територію Мексики до США. Протягом червня Мехіко і Вашингтон домовились, що Мексика в майбутньому прийматиме висланих зі США громадян третіх країн, котрі не отримали в США статусу шукача притулку. Також Мексика погодилася посилити свій південний кордон вояками Національної гвардії.

Після обрання президентом США у 2016 році Трамп шукав фінансових можливостей звести мур на кордоні з Мексикою для стримування нелегальної імміграції. У березні 2019 року Пентагон виділив зі свого бюджету мільярд доларів для будівництва 91-кілометрового відрізка стіни в Техасі. У травні міністерство оборони заявило про виділення додаткових 1,5 мільярда доларів, на які планується побудувати відрізок стіни довжиною 125 кілометрів в Аризоні та Техасі. Однак суд у Каліфорнії у травні тимчасово заборонив використання коштів з оборонного бюджету США для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.