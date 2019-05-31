 Мексика оприлюднила міграційний договір зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2019

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Мексика оприлюднила міграційний договір зі США

Новий міграційний документ передбачає розробку значно ширшої обов'язкової до виконання двосторонньої угоди щодо боротьби з нелегальною міграцією.

Біженці поблизу кордону США

Біженці поблизу мексикансько-американського кордону

Мексиканська влада опублікувала повний текст договору між Мексикою і США, що регламентує міграційні питання. Оприлюднений у п'ятницю, 14 червня, документ є доповненням до підписаної 7 червня угоди. Водночас у МЗС Мексики вже встигли наголосити, що цей документ не є "обов'язковою до виконання двосторонньою угодою", цитує агенція новин AFP.

У документі натомість зазначено, що США і Мексика мають "негайно" розпочати консультації з метою розробки остаточних умов двосторонньої угоди щодо міграції. Саме майбутній договір передбачатиме опрацювання мексиканською владою "клопотань про отримання притулку від громадян третіх країн".

Так само Мексика в майбутньому прийматиме висланих зі США громадян третіх країн, котрі не отримали в Сполучених Штатах статусу шукача притулку.

Підписаний документ відводить мексиканській владі 45 днів часу на покращення боротьби з міграцією. Якщо вжитих для цього заходів виявиться замало, тоді мексиканський уряд повинен піти на "всі необхідні кроки", щоб втіли в життя пункти додатку до двосторонньої угоди.

Згідно з умовами угоди, укладеної на початку червня, Мексика погодилася посилити свій південний кордон 6000 вояками Національної гвардії.

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