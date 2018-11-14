 Мей призначила євроскептика новим міністром з питань Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Новини

Мей призначила євроскептика новим міністром з питань Brexit

Тереза Мей провела кадрові ротації на тлі землетрусу у своєму уряді. Кілька міністрів залишили посади через проект угоди щодо Brexit.

У Великобританії припускають, що уряд Мей може не дожити до нового року

У Великобританії припускають, що уряд Мей може не дожити до нового року

Британська прем'єрка Тереза Мей у п'ятницю, 16 листопада, призначила двох нових міністрів свого кабінету. Зокрема, посаду міністра з питань Brexit обійняв молодший міністр з питань охорони здоров'я, один з прихильників кампанії за вихід королівства з ЄС Стівен Барклі. Екс-глава МВС Ембер Радд, яка пішла у відставку у квітні через міграційний скандал, повернулася до уряду як міністерка з питань праці та пенсій, повідомляє агентство dpa.

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Консерватори проводять у своїх лавах збір підписів щодо висловлення недовіри прем'єр-міністерці Терезі Мей, повідомляють британські ЗМІ.

Амбер Радд подала у відставку через публічний скандал. Вона спершу заперечувала наявність у МВС країни "програми" щодо видворення мігрантів, але згодом змушена була визнати, що просто не знала про неї. (30.04.2018)

З досягнутою угодою про Brexit не погодились профільний міністр з цього питання Домінік Рааб та статс-секретар у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара, які повідомили про відставку. (15.11.2018)

Напередодні в британському уряді відбулися відставки через угоду щодо Brexit, досягнуту напередодні представниками Брюсселя і Лондона. Зокрема, із запропонованим планом не погодився міністр з питань виходу Великобританії з Євросоюзу Домінік Рааб, а також держсекретар у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара. Оглядачі у Британії вважають, що під самою Мей хитається крісло, а її уряд можуть відправити у відставку ще до кінця року.

Увечері 14 листопада Тереза Мей заявила, що міністри її кабінету підтримали чорновий варіант угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу. Своєю чергою, головний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє повідомив, що у проекті угоди вдалося уникнути "жорсткого" кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Це питання спробують врегулювати під час 21-місячного перехідного періоду.

Якщо ж розв'язання проблеми кордону не знайдуть, то перехідний період можуть продовжити, або ж набуде чинності сценарій, за якого все Сполучене Королівство залишиться у митному союзі з ЄС. Проект угоди щодо Brexit обговорять 25 листопада на позачерговому саміті ЄС у Брюсселі, повідомив голова Європейської Ради Дональд Туск.

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Чим Brexit обернувся для поляків у Великобританії (11.01.2018)

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


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Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

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