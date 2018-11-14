Мей призначила євроскептика новим міністром з питань Brexit

Британська прем'єрка Тереза Мей у п'ятницю, 16 листопада, призначила двох нових міністрів свого кабінету. Зокрема, посаду міністра з питань Brexit обійняв молодший міністр з питань охорони здоров'я, один з прихильників кампанії за вихід королівства з ЄС Стівен Барклі. Екс-глава МВС Ембер Радд, яка пішла у відставку у квітні через міграційний скандал, повернулася до уряду як міністерка з питань праці та пенсій, повідомляє агентство dpa.

Напередодні в британському уряді відбулися відставки через угоду щодо Brexit, досягнуту напередодні представниками Брюсселя і Лондона. Зокрема, із запропонованим планом не погодився міністр з питань виходу Великобританії з Євросоюзу Домінік Рааб, а також держсекретар у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара. Оглядачі у Британії вважають, що під самою Мей хитається крісло, а її уряд можуть відправити у відставку ще до кінця року.

Увечері 14 листопада Тереза Мей заявила, що міністри її кабінету підтримали чорновий варіант угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу. Своєю чергою, головний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє повідомив, що у проекті угоди вдалося уникнути "жорсткого" кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Це питання спробують врегулювати під час 21-місячного перехідного періоду.

Якщо ж розв'язання проблеми кордону не знайдуть, то перехідний період можуть продовжити, або ж набуде чинності сценарій, за якого все Сполучене Королівство залишиться у митному союзі з ЄС. Проект угоди щодо Brexit обговорять 25 листопада на позачерговому саміті ЄС у Брюсселі, повідомив голова Європейської Ради Дональд Туск.

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