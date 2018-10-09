Мей не проти продовжити перехідний період після Brexit

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей розглядає можливість продовження перехідного періоду після Brexit. Напередодні ЄС запропонував таку опцію Лондону.
Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей зазначила у четвер, 18 жовтня, що розглядає пропозицію Євросоюзу з продовження перехідного періоду після Brexit, згідно з якою Сполучене Королівство підпорядковуватиметься правилам ЄС на певний час після виходу з блоку. За словами Мей, достатнім буде продовження перехідного періоду на кілька місяців, інформує агенція AP.
Наразі сторони мають домовленість, що Великобританія залишиться членом єдиного ринку і підпорядковуватиметься правилам ЄС з 29 березня 2019 року, коли країна має залишити блок, до грудня 2020 року. До того часу мають бути ухвалені нові угоди щодо торговельних стосунків.
Наразі між Великобританією і ЄС, серед іншого, тривають пошуки компромісу щодо кордону на острові Ірландія. З одного боку, Лондон зацікавлений в укладенні угоди, котра залишить кордон між Північною Ірландією (частиною Сполученого Королівства) і Республікою Ірландія (країною-членом ЄС) вільним для безперешкодного руху товарів та послуг. З іншого боку, прихильники Brexit не розуміють в чому сенс "розлучення" з ЄС, якщо з однією з його країн-членів, а саме Ірландією, залишиться "прозора межа". Лондон також категорично проти прикордонного контролю між Сполученим Королівством і островом Ірландія.
Нагадаємо, що головний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє запропонував продовжити термін перехідного періоду після Brexit на один рік, протягом якого для громадян і підприємств обох сторін не відбудеться жодних змін.
Водночас радикальні прихильники виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу вважають цей крок з боку ЄС "пасткою" та спробою "прив'язати" Великобританію до ЄС на невизначений термін.
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