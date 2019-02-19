 Мей зустрінеться з Юнкером для обговорення Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2019

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Новини

Мей зустрінеться з Юнкером для обговорення Brexit

Лондон та Брюссель мають намір ще раз обговорити питання щодо Brexit. На Даунінг-стріт говорять про "знакову зустріч" між британською прем'єр-міністеркою Терезою Мей та головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Тереза Мей (л) та Жан-Клод Юнкер

Тереза Мей (л) та Жан-Клод Юнкер знову обговорюватимуть у Брюсселі Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей зустрінеться ще раз з головою Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкером. Про це у вівторок, 19 лютого, повідомив речник британського уряду. На Даунінг-стріт зазначають, що перемовини відбудуться 20 лютого, в другій половині дня.

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У Великобританії з Лейбористської партії вийшли семеро депутатів, незгодних з політикою лідера партії Джеремі Корбіна. (18.02.2019)

За півтора місяця до запланованого виходу Великобританії з Євросоюзу прем'єр-міністерка просить парламент надати уряду більше часу для переговорів з Брюсселем. Мей пропонує провести голосування 27 лютого. (12.02.2019)

Депутати британського парламенту відхилили пропозицію уряду щодо подальших переговорів з Брюсселем стосовно угоди про Brexit та неможливості неврегульованого виходу країни з ЄС. (14.02.2019)

Прем'єр-міністерка Великобританії планує знову провести перемовини з усіма главами держав та урядів решти країн-членів ЄС, щоб обговорити усі аспекти Brexit. (17.02.2019)

Передбачається, що запланована зустріч присвячуватиметься питанням виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу (ЄС) - так званого Brexit, наголосив представник британського уряду. За словами речника, перемовини між Мей та Юнкером мають стати "знаковими", цитує інформагенція Reuters. Крім того, ця зустріч - важливий етап на шляху до Brexit, наголошують у Лондоні.

Також на Даунінг-стріт запевняють, що в разі неприйняття парламентом запропонованої урядом Терези Мей угоди щодо Brexit до щонайпізніше наступного тижня, парламент все одно матиме можливість розглянути наступні кроки.

Крім того, представник британського уряду назвав проведену зустріч міністра з питань Brexit Стівена Берклі з головним переговорником від ЄС Мішелем Барньє "продуктивною".

Єврокомісія виключає можливий перегляд угоди про Brexit

Тим часом у Брюсселі наголосили, що Єврокомісія не збирається проводити з Лондоном переговори про перегляд досягнутої угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС. Так само ніхто з єврокомісарів не має наміру рахуватися з часовими обмеженнями для так званого "тимчасового варіанту" (backstop) щодо питання кордону між британською Північною Ірландією та Ірландією, котра є членом ЄС.

Зустріч між Мей та Юнкером запланована на 19:30 за київським часом, наголосили в Брюсселі, передає інформагенція AFP.

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

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