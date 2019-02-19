Мей зустрінеться з Юнкером для обговорення Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей зустрінеться ще раз з головою Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкером. Про це у вівторок, 19 лютого, повідомив речник британського уряду. На Даунінг-стріт зазначають, що перемовини відбудуться 20 лютого, в другій половині дня.

Передбачається, що запланована зустріч присвячуватиметься питанням виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу (ЄС) - так званого Brexit, наголосив представник британського уряду. За словами речника, перемовини між Мей та Юнкером мають стати "знаковими", цитує інформагенція Reuters. Крім того, ця зустріч - важливий етап на шляху до Brexit, наголошують у Лондоні.

Також на Даунінг-стріт запевняють, що в разі неприйняття парламентом запропонованої урядом Терези Мей угоди щодо Brexit до щонайпізніше наступного тижня, парламент все одно матиме можливість розглянути наступні кроки.

Крім того, представник британського уряду назвав проведену зустріч міністра з питань Brexit Стівена Берклі з головним переговорником від ЄС Мішелем Барньє "продуктивною".

Єврокомісія виключає можливий перегляд угоди про Brexit

Тим часом у Брюсселі наголосили, що Єврокомісія не збирається проводити з Лондоном переговори про перегляд досягнутої угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС. Так само ніхто з єврокомісарів не має наміру рахуватися з часовими обмеженнями для так званого "тимчасового варіанту" (backstop) щодо питання кордону між британською Північною Ірландією та Ірландією, котра є членом ЄС.

Зустріч між Мей та Юнкером запланована на 19:30 за київським часом, наголосили в Брюсселі, передає інформагенція AFP.