Мей: Голосування щодо Brexit відбудеться в середині січня

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що парламент країни проведе голосування щодо угоди про Brexit протягом тижня, що починається 14 січня. "Ми маємо намір повернутися до дебатів щодо найважливішого голосування на тижні, що починається 7 січня, а на наступному тижні - провести саме голосування", - наголосила Мей у понеділок, 17 грудня, під час виступу в палаті громад британського парламенту, повідомляє агенція "Інтерфакс".

При цьому очільниця британського уряду зазначила, що якщо парламент відкине цю угоду, то іншої угоди вже не буде.

Минулого тижня прем'єрка перенесла голосування щодо проекту угоди про Brexit, яке мало відбутися у британському парламенті 11 грудня, через занепокоєння з приводу плану щодо ірландського кордону. Мей пояснила, що для підтримки угоди на той час не було би потрібної кількості голосів. Того ж дня Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати своє рішення про вихід із ЄС.

Нагадаємо, що 12 грудня в Консервативній партії відбулося голосування щодо висловлення довіри Мей, яке, однак, провалилося.

Як повідомлялося, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року.