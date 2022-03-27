Російська пропаганда: досвід Латвії (18.04.2017)

Як не програти боротьбу проти російської пропаганди? Це питання задають собі не лише в Україні, але й у Прибалтиці, де мешкає багато етнічних росіян. Латвійський досвід - у репортажі DW.