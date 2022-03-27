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"Медуза"

"Медуза" - двомовне інтернет-видання. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Медуза".

Інтернет-видання "Медуза" виходить двома мовами - російською та англійською. Його штаб-квартита розташована в Ризі. Видання "Медуза" було засновано 2014 року колишньою головною редакторкою порталу "Lenta.ru" Галиною Тимченко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський про переговори з РФ: Україна готова на нейтралітет за двох умов

Зеленський про переговори з РФ: Україна готова на нейтралітет за двох умов 27.03.2022

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю групі російських журналістів, у якому прокоментував вимоги Росії до України.
У Росії блокують DW, BBC, Радио Свобода, Медузу, Facebook

У Росії блокують DW, BBC, "Радио Свобода", "Медузу", Facebook 04.03.2022

Частині користувачів РФ недоступні сайти Deutsche Welle, "Радио Свобода", "Медузи", BBC, Facebook, не відкриваються магазини додатків App Store і Google Play.

Медуза - їжа майбутнього? (02.02.2022) 02.02.2022

У морях залишається дедалі менше риби. А медуз стає навпаки - більше. У Таїланді - справжній медузовий бум. Ось як їх ловлять і переробляють.

ЄС стурбований внесенням інтернет-видання Медуза до списку іноагентів у РФ

ЄС стурбований внесенням інтернет-видання "Медуза" до списку "іноагентів" у РФ 24.04.2021

Обмеження роботи незалежних ЗМІ суперечить міжнародним зобов'язанням РФ, впевнені в Брюсселі.
Коментар: Суспільство і влада в Росії - після поступки йде реакція

Коментар: Суспільство і влада в Росії - після поступки йде реакція 13.06.2019

Окремі поступки з боку російської влади не означають, що вона хоче щось змінювати в країні. Після кожної поступки йде відкочування назад. Але це не привід опускати руки, вважає російський журналіст Олександр Плющев.
Кореспондента Медузи Івана Голунова відправили під домашній арешт

Кореспондента "Медузи" Івана Голунова відправили під домашній арешт 08.06.2019

Суд у Москві відправив журналіста інтернет-видання "Медуза" Івана Голунова під домашній арешт на два місяці. Йому закидають спробу збуту наркотиків.
Російські журналісти вимагають звільнення Івана Голунова

Російські журналісти вимагають звільнення Івана Голунова 08.06.2019

Три тисячі журналістів РФ підписали лист з вимогою звільнити кореспондента "Медузи" Івана Голунова. В ОБСЄ також занепокоєні затриманням журналіста.
У Москві затримали кореспондента Медузи

У Москві затримали кореспондента "Медузи" 07.06.2019

У "Медузі" вважають, що переслідування Івана Голунова пов'язане з його професійною діяльністю. Московська поліція заявляє про вилучені у журналіста наркотики.

Як не програти боротьбу проти російської пропаганди: досвід Латвії (відео) 18.04.2017

Як протистояти пропаганді РФ? Цим питанням задаються не лише в Україні, але й у Прибалтиці, де мешкає багато етнічних росіян. Латвійський досвід - у репортажі DW.

Російська пропаганда: досвід Латвії (18.04.2017) 18.04.2017

Як не програти боротьбу проти російської пропаганди? Це питання задають собі не лише в Україні, але й у Прибалтиці, де мешкає багато етнічних росіян. Латвійський досвід - у репортажі DW.