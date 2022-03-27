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"Медуза" - двомовне інтернет-видання. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Медуза".
Інтернет-видання "Медуза" виходить двома мовами - російською та англійською. Його штаб-квартита розташована в Ризі. Видання "Медуза" було засновано 2014 року колишньою головною редакторкою порталу "Lenta.ru" Галиною Тимченко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.