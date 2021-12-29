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Медична реформа та охорона здоров'я в Україні.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Медична реформа".
Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Як ними скористатися, з'ясувала кореспондентка DW.
Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Та йти на планову вакцинацію дорослі українці не поспішають. Кореспондентка DW й сама нехтувала візитом до лікаря, однак епідемія коронавірусу змінила її думку.
80 тисяч українців навіть не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом раннє виявлення ВІЛ і сучасна терапія, яку в Україні можна отримати безкоштовно, дають інфікованим можливість жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних людей, які це доводять.
Через COVID-19 ліжка в опорних лікарнях України вже заповнені в середньому на 60-70%. Дедалі більше хворих потребують кисневої підтримки. Однак постачальники медичного кисню заявляють про його дефіцит. Уряд закликають терміново подбати про запаси кисню.
Про коронавірус, недофінансовану медицину, місцеві вибори в умовах епідемії та дороги коштом охорони здоров'я - в інтерв'ю DW Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України.
Пацієнтам доводиться виборювати право на безкоштовні медичні послуги, гарантовані другим етапом медичної реформи. До НСЗУ вже надійшло понад 300 скарг на лікарні, які відмовили пацієнтам у допомозі чи отримали подвійну оплату - від держави та з кишені хворого. На що мають право пацієнти та як діяти, коли вимагають хабар?