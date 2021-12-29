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Медична реформа

Медична реформа та охорона здоров'я в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Медична реформа".

Зарплати, податки, заборони й оборона: що новий 2022 рік готує українцям? (29.12.2021) 29.12.2021

"Мінімалка" ростиме, а з нею і податки. Антибіотики без рецепта не купити, у пластиковий пакет продукти не скласти. У 2022 році заплановано чимало змін, що торкнуться кожного. Детальніше - в огляді DW.
Верховна Рада змінила процедури щодо трансплантації органів

Верховна Рада змінила процедури щодо трансплантації органів 16.12.2021

З квітня 2023 року трансплантація в Україні фінансуватиметься за програмою медичних гарантій. Крім того, законодавці розширили перелік осіб, які можуть дати згоду на пересадку органів померлої людини.
Верховна Рада дозволила створювати в Україні некомерційні медичні держпідприємства

Верховна Рада дозволила створювати в Україні некомерційні медичні держпідприємства 15.12.2021

Рішення парламенту дозволить запустити медичну реформу для закладів третинної допомоги - високоспеціалізованої медицини, яка потрібна пацієнтам у разі тяжкого захворювання.
Третій пішов: за що звільнили міністра охорони здоров'я Степанова

Третій пішов: за що звільнили міністра охорони здоров'я Степанова 19.05.2021

Максим Степанов був третім міністром охорони здоров'я України, якого звільнили лише за час пандемії COVID-19. Йому закидають провал вакцинації від коронавірусу та буксування медичної реформи.
Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (відео)

Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (відео) 25.03.2021

Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Як ними скористатися, з'ясувала кореспондентка DW.

Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (25.03.2021) 25.03.2021

Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Та йти на планову вакцинацію дорослі українці не поспішають. Кореспондентка DW й сама нехтувала візитом до лікаря, однак епідемія коронавірусу змінила її думку.

Омбудсменка Денісова просить КСУ скасувати медреформу Супрун

Омбудсменка Денісова просить КСУ скасувати медреформу Супрун 06.01.2021

Окремі положення законів України у сфері охорони здоров'я й надання медичних послуг населенню, запроваджених з 2017 року, є неконституційними, переконана омбудсменка Людмила Денісова.

Як жити з ВІЛ: позитивні історії ВІЛ-позитивних людей (01.12.2020) 01.12.2020

80 тисяч українців навіть не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом раннє виявлення ВІЛ і сучасна терапія, яку в Україні можна отримати безкоштовно, дають інфікованим можливість жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних людей, які це доводять.
Дефіцит кисню в українських лікарнях (відео)

Дефіцит кисню в українських лікарнях (відео) 28.10.2020

Лікарні, які потребують медичного кисню, нерідко отримують відмови від постачальників. Ситуація подекуди критична. DW розбиралась, у чому проблема.

COVID-19 в Україні: де лікарням брати кисень? (27.10.2020) 27.10.2020

Через COVID-19 ліжка в опорних лікарнях України вже заповнені в середньому на 60-70%. Дедалі більше хворих потребують кисневої підтримки. Однак постачальники медичного кисню заявляють про його дефіцит. Уряд закликають терміново подбати про запаси кисню.
Телемедицина: як німці лікуються онлайн у часи коронавірусу (відео)

Телемедицина: як німці лікуються онлайн у часи коронавірусу (відео) 06.10.2020

На тлі коронавірусу німці стали активіше практикувати онлайн-візити до сімейних і профільних лікарів. Це дозволяє уникнути задушливих черг у кімнатах очікування і контакту з хворими.

Головний санлікар Віктор Ляшко про локдаун через коронавірус - інтерв'ю DW (відео)

Головний санлікар Віктор Ляшко про локдаун через коронавірус - інтерв'ю DW (відео) 25.09.2020

Про коронавірус, недофінансовану медицину, місцеві вибори в умовах епідемії та дороги коштом охорони здоров'я - в інтерв'ю DW Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України.

Чи загрожує Україні повний локдаун через коронавірус? Головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю DW (25.09.2020) 25.09.2020

Про коронавірус, недофінансовану медицину, місцеві вибори в умовах епідемії та дороги коштом охорони здоров'я - в інтерв'ю DW Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України.
Як обманюють пацієнтів, або Чому безкоштовні послуги - не безкоштовні (відео)

Як обманюють пацієнтів, або Чому безкоштовні послуги - не безкоштовні (відео) 04.09.2020

Пацієнтам доводиться виборювати право на безкоштовні медичні послуги, гарантовані другим етапом медичної реформи. На що мають право пацієнти та як діяти, коли вимагають хабар?

Cаботаж медреформи: чому безкоштовні послуги не для всіх пацієнтів безкоштовні (04.09.2020) 04.09.2020

Пацієнтам доводиться виборювати право на безкоштовні медичні послуги, гарантовані другим етапом медичної реформи. До НСЗУ вже надійшло понад 300 скарг на лікарні, які відмовили пацієнтам у допомозі чи отримали подвійну оплату - від держави та з кишені хворого. На що мають право пацієнти та як діяти, коли вимагають хабар?

Нові правила виклику швидкої допомоги в Україні (відео)

Нові правила виклику швидкої допомоги в Україні (відео) 29.07.2020

До кого тепер поїде "швидка"? Скільки часу чекати прибуття карети? Хто платить за виклик? Про зміну правил виклику екстреної медичної допомоги, яку оголосило Міністерство охорони здоров'я України.

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