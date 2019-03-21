 Медведчук і Рабінович заявили, що зустрілися із українськими в′язнями в РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2019

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Медведчук і Рабінович заявили, що зустрілися із українськими в'язнями в РФ

Віктор Медведчук і Вадим Рабінович заявили, що зустрілися із українськими в'язнями в РФ Станіславом Клихом і Миколою Карпюком.

Віктор Медведчук (архівне фото)

Віктор Медведчук (архівне фото)

Представники "Опозиційної платформи - за життя" Віктор Медведчук і Вадим Рабінович у п'ятницю, 30 серпня, поїхали у московський слідчий ізолятор (СІЗО) "Лєфортово", де заявили, що зустрілися із ув'язненими в Росії українцями Станіславом Клихом і Миколою Карпюком.

Як заявив Медведчук у коментарі кореспонденту DW, переговори про обмін утримуваних осіб між Україною та Росією є успішними, але дата завершення цих перемовин невідома. 

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За твердженням прессекретарки Юрія Луценка Лариси Сарган, головний редактор "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський погодився взяти участь в обміні утримуваних у Росії та Україні осіб та виїхати за кордон. (28.08.2019)

У громадській наглядовій комісії у Москві повідомили, що Романа Сущенка перевели до московського слідчого ізолятора "Лефортово". (29.08.2019)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує перших результатів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та РФ вже найближчими днями. (23.08.2019)

"Я можу підтвердити, що, дійсно, нова команда президента Зеленського веде ці переговори (про обмін. - Ред.). Я можу сказати, що це успішні переговори, але коли вони завершаться (...) коли це буде, на жаль, ще невідомо. Якби нам навіть було відомо, немає сенсу і недоцільно про це повідомляти заздалегідь", - сказав Медведчук.

На запитання, як почуваються Клих та Карпюк, Рабінович відповів, що "відмінно почуваються, наскільки можна в такій ситуації почуватися". Представник ОПЗЖ розповів, що він з Медведчуком привезли в'язням чорний хліб і "по хорошому шматочку сала".

Медведчук, відповідаючи на запитання, додав, що він з Рабіновичем не зустрічався із ув'язненим в РФ українським кінорежисером Олегом Сенцовим. "Ми тут були і домовлялися раніше про зустріч саме з Клихом і Карпюком", - пояснив він.

Як повідомляли ЗМІ, раніше до "Лєфортово" доставили п'ятьох українських політв'язнів, утримуваних в РФ. За цими даними, йшлося про Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка.

Вранці 30 серпня в Офісі президента України (ОП) заявили, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває, а інформація про його завершення не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, Верховний суд Чечні у 2016 році засудив громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 та 20 років колонії суворого режиму відповідно. Їх обвинувачували в участі у військових діях у Чечні в 1990-х роках в складі чеченських формувань. У міністерстві закордонних справ України справу назвали "сфабрикованою" і засудили вирок. 

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  • Володимир Жемчугов (ц), який в результаті обміну повернувся в Україну у вересні 2016 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

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    Володимир Жемчугов став відомим на всю Україну після того, як в YouTube з’явився відеоролик, де проросійський пропагандист Грехем Філліпс знущається над Володимиром під час обміну полоненими. Жемчугов у 2015-му підірвався на міні на Луганщині, втратив зір, слух, обидві руки і потрапив у полон "ЛНР". Тільки через рік - у вересні 2016-го - він повернувся додому.

  • Під час одного з обмінів полоненими 2016 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

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    Наприкінці 2016 року "ДНР" передала українській стороні двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак. Через кілька днів українська влада в односторонньому порядку передала самопроголошеній "ДНР" 15 людей, які перебували під кримінальним переслідуванням в Україні. За даними СБУ, їх раніше затримали за участь у незаконних угрупованнях. Передача відбувалась у нейтральній зоні.

  • Зустріч звільненого українського військовослужбовця з родиною

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Мить, на яку сподівались

    Обмін, що відбувся 27 грудня 2017 року, вважають проривом. Утім, за даними Служби безпеки України, в полоні сепаратистів на Донбасі досі залишаються ще 103 людини. Бойовики вже підтвердили утримання у полоні понад 20 затриманих. Переговори щодо їх звільнення тривають.

  • Сотні людей, про долю яких не знають взагалі

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Сотні людей, про долю яких не знають взагалі

    Крім того, є ще величезна кількість тих, кого вважають зниклими безвісти: за даними СБУ, це 403 людини, волонтери ж заявляють про майже 700 людей.


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