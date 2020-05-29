 Медведчук пояснив, який фрагмент Біблії Гутенберга є в його колекції | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.06.2020

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Україна

Медведчук пояснив, який фрагмент Біблії Гутенберга є в його колекції

Народний депутат України Віктор Медведчук відреагував на інтерес науковців до фрагменту Біблії Йоганнеса Гутенберга в його колекції. Політик повідомив, який фрагмент йому належить, однак не коментує, в кого купив.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук заявляє, що йому належить один друкований аркуш з Біблії Йоганнеса Гутенберга 1455 року, вже відомий науці і раніше описаний у фундаментальних працях дослідників першої в історії західного світу друкованої книги. За словами депутата Верховної Ради, в його колекції перебуває один з фрагментів, який свого часу належав американському бібліографу Габріелю Веллсу, а саме аркуш з псалмами з 49-го по 52-ий.

Раніше провідні дослідники Біблії Гутенберга з США і Німеччини у розмові з DW виявили великий інтерес до фрагменту першої друкованої книги і висловили надію, що український депутат повідомить, що саме перебуває в його колекції. Науковці уважно відстежують долю кожного фрагменту цього унікального стародруку і були здивовані появою цього раритету в Україні, де досі ніколи не було зафіксовано жодного фрагменту Біблії Гутенберга. Виявлення кожного досі невідомого науковцям фрагменту є сенсацією.

Звідки фрагмент Медведчука?

Віктор Медведчук повідомив у своїй заяві на сайті очолюваного ним політичного руху "Український вибір", що купив свій екземпляр у "відомого спадкового українського колекціонера і бібліофіла". Водночас, імені продавця депутат не назвав. Спроби українських журналістів дізнатися, в кого саме і за скільки був куплений фрагмент унікальної книги залишилися безрезультатними. "Такі речі взагалі не говоряться. Це було дуже давно: десь 10-8 років тому назад. Я з задоволенням придбав цей рідкісний і єдиний екземпляр в Україні", -зазначив Медведчук, відповідаючи у вівторок, другого червня на запитання кореспондентки "Радіо свобода".  

Запізніла відповідь депутата

У заяві, оприлюдненій у понеділок, першого червня, "Українським вибором", прес-служба Віктора Медведчука повідомила, що він готовий співпрацювати з науковцями, яким цікавий його фрагмент унікального стародруку. Водночас, заява депутата з'явилася лише після того, як в українських та російських ЗМІ набула широкого резонансу оприлюднена у п'ятницю, 29 травня стаття DW про інтерес іноземних науковців. До оприлюднення статті Медведчук не відповів на запитання редакції, чи готовий він надати інформацію про свій фрагмент і його походження. Відповідний запит, скерований на електронну пошту депутатської приймальні Медведчука у понеділок, 25 травня, так і залишився без відповіді. Така сама доля спіткала і додатковий запит, скерований до прес-служби "Укрїнського вибору". Не відреагував на повідомлення через мережу WhatsApp на момент виходу статті і асистент депутата по зв'язках громадськістю, хоч і прочитав його.

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Докладно

Віктор Медведчук

Медведчук пояснив, який фрагмент Біблії Гутенберга він має

Політик Віктор Медведчук відреагував на інтерес науковців до фрагменту Біблії Йоганнеса Гутенберга в його колекції.  

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