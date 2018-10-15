Меган Маркл народила хлопчика

У понеділок, 6 травня, дружина британського принца Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл народила "дуже здорового" хлопчика. Про це сам принц Гаррі повідомив під час спілкування із журналістами у Віндзорському палаці Лондона.

"Ми раді оголосити, що Меган та я з раннього ранку цього дня маємо дитину - дуже здорового хлопця", - зазначив принц Гаррі.

"Мати та дитина почувають себе добре, і це був найбільш вражаючий досвід, який я колись міг собі уявити", - додав член монаршої родини. Він також додав, що доля імені для хлопчика досі не вирішена, але вже незабаром його представлять публіці.

Згідно повідомлення у офіційному Instagram королівської родини, вага новонародженого складає 3,26 кілограма.

Дитина принца Гаррі та Меган Маркл матиме подвійне громадянство: Великобританії та Сполучених Штатів Америки і буде сьомою у черзі на престолонаслідування, в якій сам 34-річний Гаррі, що є онуком королеви Єлизавети Другої, посідає шосте місце. Перше ж місце у цій черзі припадає на батька Гаррі, принца Чарльза.

Нагадаємо, що про майбутню дитину принца та Меган Маркл офіційно повідомили 15 жовтня минулого року.

Весілля принца Гаррі та американки Меган Маркл відбулось 19 травня цього року у Віндзорському палаці. Після цього вони отримали титули герцога і герцогині Сассекських.

Меган Маркл знімалася в низці кінострічок і в популярних телесеріалах. Вона народилася в Лос-Анджелесі, навчалася в штаті Іллінойс та жила певний час у Канаді. Маркл уже була одружена, але розлучилася 2013 року. Весілля принца Гаррі та Меган Маркл для багатьох є символом оновлення королівської родини.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Герцог і герцогиня Сассекські 19 травня 2018 року принц Гаррі повів американську акторку Меган Маркл під вінець. Перед шістьма сотнями гостей вони сказали одне одному "так". Принц Гаррі, шоста особа у черзі на трон, познайомився з Меган через спільного друга.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Історичне місце Гаррі та Меган одружилися у церкві Святого Георга на території Віндзорського замку. Принц Чарльз і герцогиня Камілла також одружилися тут в 2005 році.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Віндзорський замок: режим надзвичайного стану Віндзорський замок - найбільший із замків світу, у яких постійно проживають люди. Під час весілля він перетворився на місце фестивалю: захоплені глядачі розмістилися на галявинах перед королівським замком. Тут продавалися весільні сувеніри, люди тримали плакати з побажаннями нареченим.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Гості зі США Джордж Клуні з його дружиною Амаль були в числі зіркових гостей королівського весілля. Вбрання Амаль і краватка Джорджа підкреслюють яскравий, сонячний настрій святкового дня.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Елтон Джон з чоловіком і подружжя Бекхемів Елтон Джон (ліворуч) прибув на королівське весілля зі своїм чоловіком - Девідом Фернішем (ліворуч вгорі), а Девід Бекхем (праворуч вгорі) - зі своєю дружиною Вікторією. Знамениті гості мило спілкувалися перед початком церемонії.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Зіркові гості Американська тенісистка Серена Вільямс - подруга Меган Маркл. Вона разом з чоловіком, підприємцем Алексісом Оганяном також прибули в числі гостей на головне весілля року.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Принци прибули пішки Перед урочистою церемонією принц Гаррі і його старший брат принц Вільям (праворуч) традиційно пройшли останні кілька десятків метрів до церкви пішки і привітали присутніх. Обоє були одягнені в уніформу полку кінної гвардії британської армії. У Кенсінгтонському палаці заявили, що королева Єлизавета ІІ особисто дозволила своєму онуку одружитися у цій уніформі.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Перше фото Фотографи змогли зробити фото нареченої вже дорогою до церкви. Вона прибула разом зі своєю матір'ю Дорією Рагленд. До того жодні фотографії нареченої не було дозволено публікувати, щоб наречений випадково їх не побачив.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Матір нареченої: Дорія Рагленд Для Меган її мама Дорія Рагленд - найважливіша гостя весілля. Під час церемонії вона пролила чимало сліз. До останнього моменту люди спекулювали, чи поведе Дорія свою доньку до вівтаря замість батька - Томаса Маркла - який через операцію на серці не зміг взяти участі у церемонії. За перебігом весілля він спостерігав по телевізору.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Діти з квітами та пажі Коли члени королівської родини одружуються, за традицією, в церемонії бере участь група пажів та дітей, які розсипають квіти. Ідеться про дітей близьких друзів чи родичів. У церемонії весілля Гаррі та Меган брали участь загалом десятеро маленьких помічників - серед них також принц Джордж та принцеса Шарлотта.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Прибуття королеви Без неї нікуди - Її Величність королева Єлизевата ІІ останньою з артистократичних персон зайшла до церкви зі своїм чоловіком принцом Філіпом. Увагу журналістів зокрема привернув пастельний салатовий колір її вбрання. Прибуття королеви чекали з особливим хвилюванням.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Проста сукня, довга фата Сукню нареченої шив дім моди Givenchy, а дизайн розробила модельєрка Клер Уайт Келлер. Жодної претензійності, лише проста елегантність, а також діамантова діадема (родинна прикраса королеви Марії) і п'ятиметрова фата. Весільний букет Меган складався із незабудок, які Гаррі зібрав у старому саду своєї матері Діани.

Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості Принц Чарльз веде Меган до вівтаря До вівтаря Меган вів не її рідний батько (як це передбачено англосаксонською традицією весілля), а принц Чарльз. Вона особисто попросила принца Уельського про це і він радісно погодився. Однак значну частину шляху Меган пройшла без супроводу чоловіків, що теж символічно.

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Весілля року: принц Гаррі, Меган Маркл та зіркові гості У кареті Віндзором Після церемонії молодята поцілували одне одного коротким поцілунком і, покинувши церкву Святого Георга, поїхали у відкритій кареті, щоб показатися десяткам тисяч фанів на вулицях Віндзора. Після цього вони відправилися назад до палацу, щоб святкувати одруження у колі близько двохсот запрошених гостей. Автор: Дмитро Прокопчук

