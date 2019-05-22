МВФ перегляне програму для України після виборів до Верховної Ради

Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжить співпрацю з Україною щодо перегляду програми stand by після дострокових виборів до Верховної Ради і призначення нового складу уряду. Про це в п'ятницю, 24 травня, на брифінгу повідомив директор прес-офісу МВФ Джері Райс, передає агентство "Українські новини". "Щойно новий уряд буде сформовано після виборів, ми готові повернутися до обговорення нашої подальшої співпраці з Україною", - сказав він.

При цьому Райс додав, що наразі місія фонду перебуває в Україні і продовжує свою роботу. Представник МВФ додав, що фонд не коментує політичних змін в будь-якій країні.

Нагадаємо, що місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні 21 травня. До цього місія МВФ працювала в Україні у вересні 2018 року.