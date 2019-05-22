 МВФ перегляне програму для України після виборів до Верховної Ради | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

МВФ перегляне програму для України після виборів до Верховної Ради

Міжнародний валютний фонд перегляне програму stand by після виборів до Верховної Ради та формування нового уряду в Україні.

МВФ перегляне програму для України після виборів до ВР

DW.COM

Націоналізація одного з найбільших банків України дозволила захистити його вкладників і стабільність фінансової системи, заявив представник Фонду в Україні Йоста Люнгман. (20.04.2019)

У 2019 році МВФ виходить з курсу 28,68 гривні за долар, але прогнозує подальшу девальвацію. (11.04.2019)

Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжить співпрацю з Україною щодо перегляду програми stand by після дострокових виборів до Верховної Ради і призначення нового складу уряду. Про це в п'ятницю, 24 травня, на брифінгу повідомив директор прес-офісу МВФ Джері Райс, передає агентство "Українські новини". "Щойно новий уряд буде сформовано після виборів, ми готові повернутися до обговорення нашої подальшої співпраці з Україною", - сказав він.

При цьому Райс додав, що наразі місія фонду перебуває в Україні і продовжує свою роботу. Представник МВФ додав, що фонд не коментує політичних змін в будь-якій країні.

Нагадаємо, що місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні 21 травня. До цього місія МВФ працювала в Україні у вересні 2018 року.

Дивитись відео 05:09

Справи про незаконне збагачення: амністія для корупціонерів, дефолт - для України (28.02.2019)

Аудіо й відео до теми

Справи про незаконне збагачення: амністія для корупціонерів, дефолт - для України (28.02.2019)  

Також за темою

Symbolbild IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland

Тимчасова стабільність: як довго Україна зможе протриматись без траншу МВФ 22.05.2019

Шанси отримати черговий транш фонду є майже нульовими, втім на певний час Україна може протриматись без грошей МВФ, запевняють експерти.

Ukraine Kiew Einführung von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Жарт чи реальність: що думають депутати про розпуск Верховної Ради 20.05.2019

Президент України Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив про розпуск Верховної Ради. Депутати вказують на відсутність для цього правових підстав, однак уже готуються до перевиборів.

Symbolbild IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland

Кредит МВФ для України: на що підуть гроші програми stand-by 19.12.2018

Рада директорів МВФ схвалила нову програму фінансової підтримки України. Вже 25 грудня Київ має отримати перший транш із загалом 3,9 мільярдів доларів. На що перш за все підуть гроші цього давноочікуваного кредиту?

Реклама

Докладно

Плакат за референдум про федералізацію України у Харкові у 2014 році

Чи дійсно референдум є ефективним інструментом демократії

На Заході референдуми можуть бути як благом, та і джерелом проблем. В Україні ж до плебісцитів варто ставитися обережно.  

На стовпах уздовж дороги у прикордонному українському селі - оголошення з рекламою роботи в Польщі

Україна і Польща: об'єднані кордоном, розділені історією

Незагоєні історичні рани ускладнюють життя людям по обидва боки українсько-польського кордону. Репортаж DW.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  