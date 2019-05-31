МВФ не бачить у митних суперечках причин для глобальної рецесії

Попри торговельну війну між США та Китаєм та ймовірне запровадження Вашингтоном додаткових мит на мексиканські товари та автомобілі, Міжнародний валютний фонд (МВФ) не бачить загрози глобальної рецесії. Про це у середу, 5 червня, в інтерв'ю агенції Reuters заявила глава фонду Крістін Лагард.

Водночас такі тарифні загрози підривають довіру бізнесу і ринку, а також впливають на уповільнення економічного зростання, зазначила вона. "Ми не бачимо рецесії. Зростання уповільнюється, проте зростання на кінець цього року становить 3,3 відсотка і економіка США, безумовно, сильна", - наголосила Лагард.

За її словами, торговельна війна між США і Китаєм може в наступному році коштувати світовій економіці 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту. "Це завдані самим собі рани, яких слід уникати", - заявила голова МВФ.

МВФ вже неодноразово протягом останніх місяців погіршував прогноз зростання світової економіки на поточний рік. Зараз він становить 3,3 відсотка. Втім у січні він був на 0,2 відсотка вищим за нинішній, а минулого жовтня - на 0,4 відсотка.

Як повідомлялось, у травні президент США Дональд Трамп оголосив підвищення з 10 до 25 відсотків ставок ввізного мита на китайські товари на загальну суму 200 мільярдів доларів США. До того 25-відсотковим імпортним митом обкладалися товари з КНР на суму понад 50 мільярдів доларів. Пізніше він розпорядився також розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США. У відповідь Китай з 1 червня запровадив нові мита на американські товари загальною вартістю 60 мільярдів доларів.