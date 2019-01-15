 МВФ знову погіршив прогноз зростання світової економіки | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.01.2019

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Економіка

МВФ знову погіршив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд вдруге поспіль за останні три місяці погіршив прогноз економічного зростання в світі на 2019 та 2020 роки.

Логотип Міжнародного валютного фонду

Логотип Міжнародного валютного фонду

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у понеділок, 21 січня, погіршив свій прогноз економічного зростання на 2019 та 2020 роки - вже вдруге за останні три місяці.

На думку експертів Фонду, світова економіка в 2019 році зросте на 3,5 відсотка, а в 2020 році - на 3,6 відсотка. Ці показники нижчі за жовтневий прогноз на 0,2 та 0,1 відсоткового пункта відповідно.

DW.COM

Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш за новою програмою співпраці розміром 1,4 мільярда доларів. Завдяки цьому міжнародні резерви країни зросли до п'ятирічного максимума. (21.12.2018)

В рамках кредитної програми Київ протягом 14 місяців отримає 3,9 мільярда доларів. Перший транш надійде до 25 грудня. Напередодні Україна підписала угоди на понад 200 мільйонів євро з Євросоюзом. (19.12.2018)

Серед причин погіршення прогнозу МВФ назвав слабкі економічні показники в Європі та деяких країнах, що розвиваються. Експерти Фонду відзначили можливий негативний вплив на світову економіку уповільнення китайської економіки, а також ризик невпорядкованого виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу. До подальшої дестабілізації світової економіки може призвести й невирішення торговельних конфліктів.

Представляючи новий прогноз на Світовому економічному форумі в швейцарському Давосі, директорка-розпорядниця МВФ Крістін Лагард зазначила, що "світова економіка зростає повільніше, ніж очікувалося, і ризики збільшуються", цитує агентство AP.

Нагадаємо, що 21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш розміром близько 1,4 мільярда доларів за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA). Завдяки цьому міжнародні резерви України зросли до 20,1 мільярда доларів США.

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