МВФ знову погіршив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у понеділок, 21 січня, погіршив свій прогноз економічного зростання на 2019 та 2020 роки - вже вдруге за останні три місяці.

На думку експертів Фонду, світова економіка в 2019 році зросте на 3,5 відсотка, а в 2020 році - на 3,6 відсотка. Ці показники нижчі за жовтневий прогноз на 0,2 та 0,1 відсоткового пункта відповідно.

Серед причин погіршення прогнозу МВФ назвав слабкі економічні показники в Європі та деяких країнах, що розвиваються. Експерти Фонду відзначили можливий негативний вплив на світову економіку уповільнення китайської економіки, а також ризик невпорядкованого виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу. До подальшої дестабілізації світової економіки може призвести й невирішення торговельних конфліктів.

Представляючи новий прогноз на Світовому економічному форумі в швейцарському Давосі, директорка-розпорядниця МВФ Крістін Лагард зазначила, що "світова економіка зростає повільніше, ніж очікувалося, і ризики збільшуються", цитує агентство AP.

Нагадаємо, що 21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш розміром близько 1,4 мільярда доларів за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA). Завдяки цьому міжнародні резерви України зросли до 20,1 мільярда доларів США.