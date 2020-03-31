 МВФ змінив програму кредитування України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2020

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Новини

МВФ змінив програму кредитування України

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися, що замість трирічної програми розширеного фінансування EFF буде запроваджена 1,5-річна програма stand-by. Сума кредитування поки не повідомляється.

МВФ змінює формат роботи з Україною

МВФ змінює формат роботи з Україною

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) у рамках переговорів про нову програму співпраці переорієнтувалися з попередньо узгодженої раніше трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand-by. Про це у четвер, 7 травня, повідомив представник МВФ Джеррі Райс.

"З огляду на безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив та необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та стабілізації, переговори переключилися на 18-місячний stand-by, який може забезпечити підтримку платіжного балансу для посилення реакції влади", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Райса, фонд перебуває в тісному контакті з владою України щодо обговорення параметрів нового механізму фінансування, який допоміг би країні ефективно протидіяти наслідкам пандемії COVID-19 в економіці та медицині. 

"Коли ситуація відновиться, фокус знову може зміститися на розв'язання проблем довгострокових структурних реформ в Україні, щоб сприяти сильнішому та більш інклюзивному зростанню", - сказав представник фонду.

Сума програми поки невідома

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, Національний банк України і попередній уряд на початку грудня 2019 року домовилися з МВФ про відкриття нової трирічної програми EFF на 5,5 мільярда доларів. Про розмір нової програми stand-by, на обговорення якої переключилася Україна та МВФ, поки що не повідомлялося.

Для позитивного рішення фонду Україна має ухвалити закон про регулювання банківської діяльності (так званий "антиколомойський" законопроєкт). Як очікується, Верховна Рада розгляне його в остаточному читанні 13 травня. 


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