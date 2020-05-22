МВФ затвердив програму для України на 5 мільярдів доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила в ніч на середу, 10 червня, нову 18-місячну програму stand by для України, за якою Україна отримає близько 5 мільярдів доларів (еквівалент SDR 3,6 мільярда) . Про це повідомляє пресслужба МВФ.

Затвердження нової програми дозволяє Фонду негайно виділити Україні приблизно 2,1 мільярда доларів. Решту суми будуть виділяти поетапно чотирма траншами.

"Ця нова програма спрямована на допомогу Україні подолати проблеми, спричинені епідемією COVID-19 завдяки забезпеченню платіжного балансу та бюджетної підтримки, одночасно зберігаючи досягнення і просуваючи невеликий набір ключових структурних реформ, щоб гарантувати повернення України до зростання після завершення кризи", - йдеться у повідомленні МВФ.

У Фонді уточнили, що ця нова програма замінює 14-місячну програму stand by на 3,9 мільярда доларів, яку затвердили для України у 2018 році. Її метою була підтримка стабільності протягом року виборів в Україні.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що виділення першого траншу у близько 2,1 мільярда доларів є на "200 мільйонів більше, ніж планувалося спочатку".

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