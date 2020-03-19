 МВС ФРН відмовилося від дослідження щодо расизму у власних лавах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2020

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Новини

МВС ФРН відмовилося від дослідження щодо расизму у власних лавах

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер вчергове відкинув закиди на адресу поліції у "структурному расизмі".

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) відкинув ідею проведення дослідження щодо можливого расизму у лавах німецької поліції на федеральному рівні. Про це він заявив у суботу, 18 липня, у інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"У мене немає жодних підстав припускати, що у поліції є структурна проблема в цьому сенсі", - заявив Зеегофер. Він визнав, що у правоохоронних органах виявляють поодинокі випадки расизму, як і в інших сферах життя. Втім, на думку міністра, треба уникати робити на основі цього висновки про організацію з десятками тисячам співробітників та співробітниць.

"Коли я бачу, у якій напруженій атмосфері зараз обговорюються теми довкола поліції, я хочу докласти зусиль, аби знову повернутися до розмови по суті", - пояснив свою позицію Зеегофер.

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Дослідження расизму у Нижній Саксонії

Напередодні, у п'ятницю, 17 липня, міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Боріс Пісторіус (Boris Pistorius) заявив про своє бажання організувати проведення дослідження расизму у роботі поліцейських за участі низки федеральних земель ФРН. Утім, реакція на заяву посадовця була змішаною - якщо голови МВС інших земель, які були обрані від соціал-демократів, загалом його підтримали, то очільники відомств з лав християнських демократів розкритикували цю ідею.

Протести проти расизму у Німеччині

Нагадаємо, що в червні у ФРН відбулася серія акцій протесту проти расизму та соціальної нерівності. В одній з акцій у Берліні участь взяли до 20 тисяч людей. Приводом стало вбивство поліцейським у США чорного американця Джорджа Флойда під час затримання. Це збурило дискусію щодо можливого "системного расизму" в лавах не лише американської, але й німецької поліції.

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Щорічний звіт Федерального відомства з боротьби з дискримінацією за минулий рік свідчить, що кількість звернень через дискримінацію на ґрунті расизму останнім часом у Німеччині зросла. Всього в 2019 році відомство отримало 3580 звернень людей, які заявляли про дискримінацію через їхню зовнішність, стать, релігію чи інші фактори. У 2018 році було 3455 таких випадків.

"Німеччина має тривалі проблеми з расовою дискримінацією", - заявив очільник відомства Бернгард Франке (Bernhard Franke) під час презентації доповіді.

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