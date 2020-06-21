Безлади в Штутгарті: що сталося і як реагує німецьке суспільство

Штутгарт - заможне місто на півдні Німеччини, столиця федеральної землі Баден-Вюртемберг - регіону, який не славиться кричущими соціальними проблемами. Але саме тут у ніч з 20 на 21 червня, сталися безлади, що супроводжувалися сутичками з поліцією. "Сталися немислимі події, які мене просто приголомшили. За ті 46 років, що я служу в поліції, я такого ще не бачив. Це були безпрецедентні за своїми масштабами акти прямого насильства проти поліцейських та широкомасштабне псування майна аж до плюндрувань у нашому місті", - охарактеризував події очільник поліції Штутгарта Франц Лутц (Franz Lutz).

Поліцейська перевірка як привід

Усе почалося з того, що поліція в центрі міста поблизу парку Шлосгартен, де на вулиці зібралася велика кількість молоді, перевірила 17-річного громадянина Німеччини за підозрою у злочині, пов'язаному з обігом наркотиків. За даними поліції, з хлопцем "солідаризувалися" 200-300 людей, спробувавши відбити його у правоохоронців. У поліцейських полетіли пляшки та каміння.

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Після цього безлади перекинулися на територію поруч. За оцінками поліції, загалом участь у них взяли від 400 до 500 людей, майже всі - молоді чоловіки чи підлітки, які переміщувалися містом невеликими групами, розбивали вітрини, грабували магазини та періодично нападали на поліцію. Ситуацію вдалося заспокоїти лише під ранок, коли до міста прибули додаткові сили з інших міст землі.

Вгамувати людей поліції вдалося лише після того, як прибули додаткові сили з інших міст

Внаслідок безладів постраждали 19 поліцейських. Обсяг матеріальної школи сягає мільйонів євро - пошкоджені 12 поліцейських авто та 40 магазинів, а також кафе й ресторанів.

Влада називає винуватцями безладів "тусовщиків" та постійних відвідувачів різноманітних вечірок. Вони мали різні корені і громадянство, але з 24-х затриманих 12 німці, при цьому в трьох із них - іноземні корені. Семеро затриманих молодші за 18 років, ще семеро - віком від 18 до 21 року.

Різні оцінки учасників і свідків заворушень

Події викликали бурхливу реакцію ЗМІ та громадськості. Декан (окружний вікарій) католицької церкви в Штутгарті Крістіан Гермес (Christian Hermes) в інтерв'ю газеті Stuttgarter Zeitung не тільки засудив безчинства "орди качків" і "безпардонного, повного ненависті наброду". Його обурила також численна юрба роззяв, які спостерігали за тим, що відбувається і "захоплювалися всім цим як грандіозним спектаклем". "Які мавпи", - додав священнослужитель.

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Німецький психолог Ахмед Мансур (Ahmed Mansour), який працює з молодими правопорушниками-мігрантами, у розмові з телеканалом ARD наголосив, що до "вечірок" те, що трапилося, жодного стосунку не має: "Мільйони людей на вихідних щось святкують, але не відчувають при цьому бажання нападати на поліцію". Експерт упевнений, що сама ескалація насильства в Штутгарті була випадковою, але учасники заворушень керувалися при цьому різними ідеологічними установками, і за цю проблему треба братися.

Сліди безладів у центрі Штутгарта

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung, коментуючи події в сусідній Німеччині, дійшла висновку, що "погром в Штутгарті влаштували молоді чоловіки, серед яких багато, очевидно, мають міграційне коріння, і вони не приховували своєї зневаги до німецької держави". Видання рекомендує консервативним і поміркованим лівим силам в Німеччині "нарешті порушити питання про ворожість до держави частини молодих мігрантів-чоловіків".

Чи є взаємозв'язок з антирасистськими виступами в США?

Міністр внутрішніх справ Баден-Вюртембергу Томас Штробль (Thomas Strobl) в інтерв'ю телеканалу ARD сказав, що поки що, на його думку, мало ознак політичного підґрунтя подій. Політик від консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) вважає винуватцями безладів тусовщиків, причому чималу роль, напевно, відіграли алкоголь і наркотики. Водночас міністр зазначив, що "певну емоціоналізацію могли викликати кадри з США", маючи на увазі хвилю протестів проти расизму і поліцейського свавілля.

Мер Штутгарта від партії Зелених Фріц Кун (Fritz Kuhn) на пресконференції заявив, що не бачить жодного зв'язку з темою расизму, "передусім, із темою расизму в штутгартскій поліції", яку він охарактеризував як досить ліберальну. Однією з причин заворушень він вважає алкоголь, іншою - "пристрасть розміщувати відео в соціальних мережах".

Дехто пов'язує безлади з нещодавніми демонстрація проти расизму в поліції по всій Німеччині

Віцешеф поліції Штутгарта Томас Берґер (Thomas Berger) вважає, що звинувачення у расизмі на адресу поліції США негативно позначилися і на ставленні суспільства до німецьких поліцейських. Їхній настрій він описав такими словами: "У лавах особового складу панує здивування, чому частина нашого суспільства так до нас ставиться".

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Психолог Ахмед Мансур висловив таку думку: "На мій погляд, певну роль зіграли ті, хто вже кілька тижнів огульно паплюжить діяльність поліції, релятивує насильство щодо поліцейських, а грабування вважає легітимним протестом. У суспільстві виник певний настрій, яким скористалися окремі молоді люди, щоб дати волю своїм фантазіям про насильство".

Висловлювання на підтримку поліції

22 червня представники усіх провідних партій Німеччини виступили на підтримку поліції. Висловитися на цю тему вирішив і президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). "Ми маємо рішуче протистояти тим, хто нападає на поліцейських, ставиться до них з презирством або створює враження, ніби їх слід здати в утиль", - заявив глава держави і тим самим побічно засудив публікацію в лівій газеті taz.

Там 15 червня з'явилася стаття, авторка якої Генґаме Яґообіфара (Hengameh Yaghoobifarah) міркує про те, ким могли б працювати правоохоронці, якби поліцію скасували, і доходить висновку, що їм місце на смітнику. Намір міністра внутрішніх справ ФРН Горста Зеегофера (Horst Seehofer) подати до суду на газету викликав у Німеччині бурхливу дискусію про свободу слова.