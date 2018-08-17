 МВС України: Затримані двоє підозрюваних у замаху на Гандзюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

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Новини

МВС України: Затримані двоє підозрюваних у замаху на Гандзюк

Нацполіція та СБУ затримали двох підозрюваних в скоєнні замаху на Катерину Гандзюк. Повідомляється, що одного з них зафіксували камери спостереження під час купівлі кислоти.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

Національна поліція України спільно зі Службою безпеки України у п'ятницю, 17 серпня, затримали двох чоловіків, підозрюваних у скоєнні замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

Зокрема Шевченко зазначив, що серед двох затриманих є чоловік, який був зафіксований камерами спостереження, коли купував "знаряддя злочину (сірчану кислоту)".  Також слідчі встановлюють роль іншого учасника у вчиненні кримінального правопорушення, повідомив речник МВС.

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Замах на вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк було вчинено на замовлення "співробітників правоохоронних і державних органів", повідомив генпрокурор України Юрій Луценко. (08.08.2018)

Херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою. Опіки - понад 30 % тіла. Напад дуже схожий на сплановану акцію залякування, вважають місцеві журналісти і політики. (01.08.2018)

Раніше Херсонський міський суд арештував на два місяці затриманого 3 серпня підозрюваного в нападі на активістку. За повідомленнями українських ЗМІ, Катерина Гандзюк начебто не впізнала підозрюваного поліцією чоловіка і припустила, що затриманий може бути непричетний до нападу на неї. Водночас херсонська активістка зазначила, що раніше мала погані відносини із правоохоронцями і отримувала від них "погрози і попередження".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 8 серпня повідомив, що замах на вбивство активістки Катерини Гандзюк було скоєно на замовлення співробітників правоохоронних і державних органів. Прокуратура Херсонської області передала до Головного слідчого управління Служби безпеки України кримінальне провадження щодо цієї справи.

Нагадаємо, 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. Наступного дня постраждалу літаком доправили на лікування до Києва. 

 

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