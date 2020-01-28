МВС перенесло запуск системи фотовідеофіксації порушень ПДР

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України вирішило перенести запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) через карантин. Про це в середу, 29 квітня, повідомила пресслужба відомства. Систему обіцяють запустити після завершення карантину.

"У МВС прийнято рішення щодо відтермінування роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину", - йдеться у повідомленні.

Планувалося, що систему автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запустять 1 травня. Утім, запроваджені у березні карантинні обмеження частково зачепили роботу і певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, залучених до процесу роботи системи автофіксаціі, пояснили у відомстві.

За даними МВС, на початку запуску системи планували встановити всього 50 приладів контролю: 20 - у Києві і 30 - на дорогах державного значення Київської області.

На початковому етапі прилади мають фіксувати лише перевищення обмежень швидкості руху транспортних засобів. Встановлювати ці прилади збиралися на аварійно-небезпечних ділянках та у місцях, де найчастіше стаються ДТП, за погодженням з відповідним уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Після фіксації події нформація має надходити до центру обробки даних автоматичної фіксації порушень ПДР Департаменту патрульної поліції. Там її розглядатимуть уповноважені поліцейські для винесення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення.

Адміністративну відповідальність за правопорушення несе фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, або ж належний користувач автомобіля, якщо відповідні дані внесено до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

У разі, якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України, до адміністративної відповідальності притягається особа, яка ввезла його на територію України.

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