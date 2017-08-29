МВС Німеччини заборонило діяльність неонацистського угруповання Nordadler

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заборонив правоекстремістське угруповання Nordadler ("Північний орел"). Про це у вівторок, 23 червня, повідомили в МВС ФРН. У відомстві також зазначили, що зранку цього дня поліція проводить обшуки в чотирьох федеральних землях: Саксонії, Бранденбургу, Нижній Саксонії та Північному Рейні - Вестафалії, передає інформагенція dpa.

Як пояснили у відомстві, правоекстремістське угруповання Nordadler діяло переважно в інтернеті. "Правоекстремізму та антисемітизму - не місце також і в інтернеті", - наголосили у МВС.

Члени угруповання підтримують антисемітизм, звеличують Гітлера, сповідують націонал-соціалістичну ідеологію та вживають термінологію й мову нацистського режиму, кажуть у відомстві. Приміром, ватажок Nordadler у відкритій групі месенджера Telegram підтримав напад на синагогу, скоєний у жовтні 2019 року в місті Галле. Тоді 28-річний німець спробував увірватися в єврейську релігійну споруду. Коли спроба не вдалася, він застрілив на вулиці і в закусочній турецької кухні двох людей.

Як зазначає інформагенція Reuters, Федеральна прокуратура Німеччини вже протягом тривалого часу проводить цілеспрямовану роботу щодо членів угруповання Nordadler. У квітні 2018 року прокуратура санкціонувала обшуки в кількох містах на півночі Німеччини за підозрою в створенні правої терористичної організації. У Федеральній прокуратурі вважають, що метою діяльності угруповання було відродження націонал-соціалізму в Німеччині. Члени Nordadler також вивчали можливість скоєння нападів політичних опонентів, запевняють у Федеральній прокуратурі.

За словами речника МВС, угруповання, за оцінками, налічує кілька десятків членів. Обшуки були спрямовані проти семи провідних членів групи. Під час обшуків зброї чи вибухівки не виявили. Правоохоронці вилучили передусім комп'ютери, ноутбуки та смартфони. Затримано нікого не було.

Від початку року це вже третій випадок заборони правоекстремістського угруповання в Німеччині. У січні в ФРН заборонили діяльність угрупування Combat 18, а в березні - об'єднання так званих "рейхсбюргерів" Geeinte deutsche Völker und Stämme ( "Об'єднані німецькі народи і племена").