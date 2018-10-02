Торік у ФРН тисячі людей постраждали від правоекстремістських злочинів

Упродовж 2019 року тільки в восьми федеральних землях Німеччини нарахували 1347 злочинів, скоєних правими екстремістами. Про це у вівторок, 12 травня, повідомила інформагенції AFP Юдіт Порат (Judith Porath) з Об'єднання консультаційних центрів для жертв злочинів, скоєних на ґрунті расизму, антисемітизму та ксенофобії.

За її словами, від таких злочинів постраждали загалом 1982 особи. У 80 відсотках випадків постраждалі зазнали тілесних ушкоджень. "Троє людей загинуло внаслідок право-терористичних нападів, скоєних на ґрунті антисемітизму чи расизму", - пояснила Порат, цитує AFP.

Читайте також: Глава МВС ФРН занепокоєний зростанням кількості правих екстремістів

Наведені об'єднанням дані стосуються лише восьми федеральних земель - Берліна, Північного Рейну-Вестфалії, Шлезвіг-Гольштейну, Саксонії, Тюрінгії, Саксонії-Ангальт, Бранденбургу та землі Мекленбург-Передня Померанія.

Небезпека загострюється

Попри те, що порівняно з 2018 роком кількість скоєних у цих землях злочинів правих екстремістів скоротилася на 10 відсотків, небезпека стати жертвою такого нападу й досі залишається досить високою, застерігає Порат.

Особливо загострюється питання безпеки дітей і підлітків - торік фіксувалося зростання скоєних проти них правоекстремістських злочинів на 14 відсотків. Визначальним є те, що нерідко нападники значно старше за своїх жертв, тож тут не йдеться просто про бійки між групами однолітків, каже Порат.