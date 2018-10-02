 Торік у ФРН тисячі людей постраждали від правоекстремістських злочинів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2020

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Новини

Торік у ФРН тисячі людей постраждали від правоекстремістських злочинів

Протягом 2019 року тільки в восьми федеральних землях ФРН нарахували майже 1350 злочинів, скоєних правими екстремістами, від яких постраждало майже дві тисячі осіб. 80 відсотків випадків - заподіяння тілесної шкоди.

Рейд поліцейських проти правих екстремістів

Рейд поліцейських проти правих екстремістів в землях Шлезвіг-Гольштейн, Нижня Саксонія і Гессен (березень 2020 року)

Упродовж 2019 року тільки в восьми федеральних землях Німеччини нарахували 1347 злочинів, скоєних правими екстремістами. Про це у вівторок, 12 травня, повідомила інформагенції AFP Юдіт Порат (Judith Porath) з Об'єднання консультаційних центрів для жертв злочинів, скоєних на ґрунті расизму, антисемітизму та ксенофобії.

За її словами, від таких злочинів постраждали загалом 1982 особи. У 80 відсотках випадків постраждалі зазнали тілесних ушкоджень. "Троє людей загинуло внаслідок право-терористичних нападів, скоєних на ґрунті антисемітизму чи расизму", - пояснила Порат, цитує AFP.

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Наведені об'єднанням дані стосуються лише восьми федеральних земель - Берліна, Північного Рейну-Вестфалії, Шлезвіг-Гольштейну, Саксонії, Тюрінгії, Саксонії-Ангальт, Бранденбургу та землі Мекленбург-Передня Померанія.

Небезпека загострюється

Попри те, що порівняно з 2018 роком кількість скоєних у цих землях злочинів правих екстремістів скоротилася на 10 відсотків, небезпека стати жертвою такого нападу й досі залишається досить високою, застерігає Порат.

Особливо загострюється питання безпеки дітей і підлітків - торік фіксувалося зростання скоєних проти них правоекстремістських злочинів на 14 відсотків. Визначальним є те, що нерідко нападники значно старше за своїх жертв, тож тут не йдеться просто про бійки між групами однолітків, каже Порат.

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