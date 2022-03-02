 МВС: Німеччина прийме всіх біженців з України незалежно від національності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2022

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Новини

МВС: Німеччина прийме всіх біженців з України незалежно від національності

"Ми хочемо врятувати життя. Це не залежить від паспорта", - наголосила глава МВС ФРН Ненсі Фезер, коментуючи роботу з прийому Німеччиною біженців з України.

Потяг на вокзалі Берліна, волонтери, українські біженці

Українські біженці на вокзалі Берліна

Німеччина прийме всіх людей, які рятуються від війни в Україні, незалежно від їхньої національності. Таку заяву зробила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер ( Nancy Faeser) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, що вийшло друком у неділю, 6 березня. "Ми хочемо врятувати життя. Це не залежить від паспорта", - наголосила політикиня.

Голова МВС Німеччини Ненсі Фезер

Голова МВС Німеччини Ненсі Фезер

 За даними Фезер, більшу частину біженців, які прибувають до Німеччини з України, становлять українці. Водночас і ті, хто мав в Україні дозвіл на довгострокове проживання, отримають притулок. За словами голови МВС ФРН, таким людям не потрібно буде проходити довгу процедуру оформлення відповідного статусу. "Приміром, молоді індійці, які навчалися в українських вишах, насамперед хочуть повернутися до себе на батьківщину", - розповіла вона.

За словами Фезер, обмежень на кількість біженців, яких прийматимуть із України, не запроваджуватимуть. "Уперше всі країни ЄС приймають біженців від війни, особливо наші східні сусіди. Це зовсім інша ситуація, ніж та, яку ми спостерігали раніше у Європі", - зазначає вона. Головне зараз - "якнайкращий розподіл і допомога". Тоді питання про навантаження окремих держав не виникне, вважає Фезер.

Біженці та контроль на кордонах

"Втрати контролю" над потоками біженців, як це було 2015 року, за оцінкою міністерки, цього разу не буде. "Звичайно, зараз ми уважніше дивимося на те, хто приїжджає до Німеччини. Федеральна поліція посилила контроль на кордонах. Це також дозволяє нам швидше реєструвати людей. Але зрозуміло й інше: тепер ми хочемо допомагати швидко й без бюрократичної тяганини", - наголосила вона. 

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Ненсі Фезер високо оцінила рівень співробітництва країн-членів ЄС у галузі допомоги українським біженцям й назвала його "історичним". "Я сподіваюся, що ця солідарність допоможе нам у наступних кроках щодо створення спільної системи надання притулку. Я намагаюся досягти цього, працюючи у тісному контакті з Францією", - додала вона.

За оцінкою ООН, з початку війни Росії проти України країну залишили понад мільйон людей. За даними Ненсі Фезер, до суботи, 5 березня, у Німеччині було офіційно зареєстровано 27 491-го біженця, який рятується від війни в Україні.

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