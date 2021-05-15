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Махмуд Аббас

Махмуд Аббас - палестинський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Махмуд Аббас".

Палестинський політик Махмуд Аббас очолює Палестинську автономію, починаючи від січня 2005 року. Він є головою руху ФАТХ та головою виконкому Організації визволення Палестини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ескалація на Близькому Сході: Байден поговорив з Нетаньяху та Аббасом

Ескалація на Близькому Сході: Байден поговорив з Нетаньяху та Аббасом 15.05.2021

Президент США провів телефонні розмови з ізраїльським прем'єром та лідером палестинців. Джо Байден підтримав право Ізраїлю на самозахист, висловивши водночас стурбованість через загибель цивільних.
Палестинці відновлюють співпрацю з Ізраїлем

Палестинці відновлюють співпрацю з Ізраїлем 18.11.2020

Влада Палестинських територій оголосила про відновлення співпраці з Ізраїлем. Контакти було припинено ще у травні.
Лідер палестинців Махмуд Аббас засудив угоду Ізраїлю та ОАЕ

Лідер палестинців Махмуд Аббас засудив угоду Ізраїлю та ОАЕ 13.08.2020

Лідер палестинців Махмуд Аббас засудив угоду Ізраїлю та ОАЕ про встановлення дипломатичних відносин між країнами.
Аббас заявив про кінець домовленостей із США й Ізраїлем

Аббас заявив про кінець домовленостей із США й Ізраїлем 20.05.2020

Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про припинення всіх домовленостей з Ізраїлем та США. Так він відреагував на плани Ізраїлю анексувати частину територій на Західному березі річки Йордан.
Махмуд Аббас в ООН знову відкинув угоду століття Трампа

Махмуд Аббас в ООН знову відкинув "угоду століття" Трампа 12.02.2020

Лідер палестинців Махмуд Аббас на засіданні Радбезу ООН засудив та відкинув запропоновану президентом США Дональдом Трампом "угоду століття" щодо палестинсько-ізраїльського врегулювання.
Лідер палестинців погрожує розривом відносин з Ізраїлем і США через угоду століття

Лідер палестинців погрожує розривом відносин з Ізраїлем і США через "угоду століття" 01.02.2020

Махмуд Аббас погрожує розірвати усі відносини з Ізраїлем і США, в тому числі й безпекові. Таким чином він відреагував на запропоновану Дональдом Трампом "угоду століття" для вирішення палестино-ізраїльського конфлікту.
Аббас заявив про припинення виконання угод з Ізраїлем

Аббас заявив про припинення виконання угод з Ізраїлем 25.07.2019

На тлі погіршення відносин між двома сторонами глава Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив про рішення припинити імплементацію всіх угод з ізраїльською стороною.
Новий уряд Палестинської автономії приведений до присяги

Новий уряд Палестинської автономії приведений до присяги 14.04.2019

На Західному березі річки Йордан почав роботу кабінет міністрів, більшість у якому є представниками "Руху за національне визволення Палестини" (ФАТХ). Рух ХАМАС, що контролює Сектор Гази, вважає цей уряд нелегітимним.
Махмуд Аббас оголосив про розпуск палестинського парламенту

Махмуд Аббас оголосив про розпуск палестинського парламенту 23.12.2018

За словами лідера палестинців Махмуда Аббаса, нові вибори до законодавчого органу можуть відбутись протягом шести місяців. Представники ХАМАС назвали рішення незаконним.
Палестинський лідер перепросив за свої антисемітські висловлювання

Палестинський лідер перепросив за свої антисемітські висловлювання 04.05.2018

Після кількаденного дипломатичного тиску лідер палестинців Махмуд Аббас перепросив за свої словесні випади проти Ізраїлю.
Ґабріель зустрівся з Нетаньяху в Єрусалимі

Ґабріель зустрівся з Нетаньяху в Єрусалимі 31.01.2018

Під час одноденного візиту до Ізраїлю та Палестинських територій міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель обговорює суперечку навколо Єрусалима та конфлікти в регіоні.
США обіцяють перенести посольство до Єрусалима до кінця 2019 року

США обіцяють перенести посольство до Єрусалима до кінця 2019 року 22.01.2018

Віце-президент США заявив про плани перенести американське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима до кінця 2019 року. Між тим у ЄС запевнили Махмуда Аббаса у підтримці планів палестинців щодо Східного Єрусалима.
Макрон: США маргіналізували себе рішенням щодо Єрусалима

Макрон: США "маргіналізували себе" рішенням щодо Єрусалима 22.12.2017

США "маргіналізували себе" у мирному процесі на Близькому Сході, переконаний французький лідер Еммануель Макрон. Водночас він виключив, що Париж визнає незалежність палестинської держави у разі її проголошення.

Лідери ісламських держав визнали Східний Єрусалим столицею Палестини

Лідери ісламських держав визнали Східний Єрусалим столицею Палестини 13.12.2017

Члени Організації ісламського співробітництва закликають також інші держави визнати палестинські території незалежною державою з окупованою столицею у Східному Єрусалимі.
Релігійні та політичні лідери Близького Сходу через Єрусалим відмовляють Пенсу в зустрічі

Релігійні та політичні лідери Близького Сходу через Єрусалим відмовляють Пенсу в зустрічі 09.12.2017

У віце-президента США зірвалася низка важливих зустрічей на Близькому Сході. Духівництво та політики обурені єрусалимським рішенням Трампа.

Туреччина збере лідерів мусульманського світу через Єрусалим

Туреччина збере лідерів мусульманського світу через Єрусалим 06.12.2017

У турецького президента Реджепа Ердогана обіцяють провести позачергову зустріч Організації ісламського співробітництва через намір США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.
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