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Махмуд Аббас - палестинський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Махмуд Аббас".
Палестинський політик Махмуд Аббас очолює Палестинську автономію, починаючи від січня 2005 року. Він є головою руху ФАТХ та головою виконкому Організації визволення Палестини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Махмуд Аббас погрожує розірвати усі відносини з Ізраїлем і США, в тому числі й безпекові. Таким чином він відреагував на запропоновану Дональдом Трампом "угоду століття" для вирішення палестино-ізраїльського конфлікту.