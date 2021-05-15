Махмуд Аббас - палестинський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Махмуд Аббас".

Палестинський політик Махмуд Аббас очолює Палестинську автономію, починаючи від січня 2005 року. Він є головою руху ФАТХ та головою виконкому Організації визволення Палестини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.