Матіос: Слідство вказує на диверсійні дії на арсеналі в Ічні

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що вибухи на арсеналі поблизу Ічні могли бути наслідком диверсійних дій. В ефірі телеканалу "112 Україна" увечері в п'ятницю, 19 вересня, Матіос повідомив, що за чотири дні до вибухів неподалік арсеналу бачили двох невідомих чоловіків у камуфляжі.

"(...) Достовірно встановлено, що 4 жовтня, тобто за чотири дні до вибухів, за 50-70 метрів від технічної території, де були арсенали, було виявлено двох чоловіків у камуфляжній формі, які в нічний час, о другій ночі, пересувалися по периметру", - заявив Матіос, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Тоді наряд, який підняли за тривогою, не знайшов цих чоловіків, додав Матіос. "Найімовірніше, це була закладка (вибухівки. - Ред.)", - прокоментував військовий прокурор, зазначивши, що свідчень про дії безпілотника в цьому районі немає. Матіос також повідомив, що арсенал в Ічні був одним з найбільш захищених.

Нагадаємо, пожежа на території складів шостого арсеналу Збройних сил України поблизу Ічні розпочалася 9 жовтня після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів. З 38 населених пунктів Чернігівської області евакуювали близько 12,5 тисяч людей. Міноборони повідомило про повну ліквідацію пожежі на території складів увечері 10 жовтня.

Служба безпеки України розглядала диверсійні дії як основну версію причини пожежі на складах.

Розслідування падіння СУ-27

Також Анатолій Матіос поінформував про розвиток розслідування причин падіння літака СУ-27, внаслідок чого загинули два пілоти. За словами військового прокурора, відпрацьовують "чотири основні версії: людський фактор при виконанні польоту, технічна несправність літака, можлива заправка літака неякісним пальним або погодні умови".

Нагадаємо, увечері 16 жовтня під час міжнародних навчань "Чисте небо-2018" на території Вінницької області розбився винищувач Су-27, що належав 831 бригаді тактичної авіації з Миргорода (Полтавська область). Загинули два пілоти: начальник авіації повітряного командування "Схід" повітряних сил Збройних сил України і військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США. Військова прокуратура Вінницького гарнізону проводить розслідування причин катастрофи.