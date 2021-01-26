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Маттео Ренці

Маттео Ренці – італійський політик, колишній прем'єр-міністр Італії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маттео Ренці". Посаду прем'єр-міністра Італії Маттео Ренці обіймав з 2014 до 2016 років. Перед тим він був мером Флоренції. Маттео Ренці належить до Демократичної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав у відставку

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав у відставку 26.01.2021

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте подав президенту країни Сержіо Маттареллі заяву про свою відставку. Утім, цілком ймовірно, що Маттарелла доручить Конте втретє формувати уряд.
Сенат Італії висловив довіру уряду Конте

Сенат Італії висловив довіру уряду Конте 20.01.2021

Парламент підтримав вотум довіри до уряду чинного прем'єра Джузеппе Конте після розпаду коаліції. Він очолюватиме тепер уряд меншості.
Урядова криза в Італії: розпалася правляча коаліція

Урядова криза в Італії: розпалася правляча коаліція 13.01.2021

Лідер партії "Жива Італія" експрем'єр Маттео Ренці оголосив про вихід його політсили з урядової коаліції. Його партія була молодшим партнером у правлячій коаліції.
Найпопулярніша партія Італії закликає до перевиборів

Найпопулярніша партія Італії закликає до перевиборів 30.04.2018

За два місяці, що минули після парламентських виборів, італійські партії не змогли сформувати уряд. Лідер найпопулярнішої в країні партії "Рух п’яти зірок" вимагає проведення повторного голосування.

Маттео Ренці залишає пост голови Демократичної партії Італії

Маттео Ренці залишає пост голови Демократичної партії Італії 05.03.2018

На тлі значних електоральних втрат на парламентських виборах екс-прем'єр Італії Маттео Ренці заявив про рішення піти з посади секретаря Демократичної партії Італії.
Вибори в Італії: головні фаворити і ймовірні сценарії

Вибори в Італії: головні фаворити і ймовірні сценарії 02.03.2018

Майбутній італійський парламент після виборів буде поділений між трьома великими політичними силами. Але, як свідчать опитування, жодна з них не матиме достатньо мандатів для формування коаліції.

В Італії відбулись масові акції праворадикалів та антифашистів

В Італії відбулись масові акції праворадикалів та антифашистів 24.02.2018

За тиждень до парламентських виборів у Римі, Палермо та Мілані пройшли багатотисячні акції антифашистів та праворадикалів.
Екс-прем'єр Італії Маттео Ренці повертається у велику політику

Екс-прем'єр Італії Маттео Ренці повертається у велику політику 01.05.2017

Екс-прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці з великою перевагою переміг на виборах голови Демократичної партії.
Парламент Італії затвердив уряд Джентілоні

Парламент Італії затвердив уряд Джентілоні 14.12.2016

Заручившися підтримкою обох палат парламенту, новий італійський уряд на чолі з Паоло Джентілоні може розпочати свою роботу.
Смерть на воді. Як загибель сотень біженців стала попередженням Європи

Смерть на воді. Як загибель сотень біженців стала попередженням Європи 13.12.2016

У квітні 2015 року сотні біженців загинули в Середземному морі. Вони були зачиненими в трюмі судна, яке зазнало аварії та затонуло. Італія підняла з дна рештки човна й тіла. Тепер суд виніс вирок контрабандистам людей.
В Італії представили новий уряд

В Італії представили новий уряд 12.12.2016

Новий італійський прем'єр-міністр Паоло Джентілоні значною мірою зберіг попередніх міністрів на місцях, щоб стабілізувати фінансові ринки.
Новим прем'єр-міністром Італії призначений глава МЗС країни Паоло Джентілоні

Новим прем'єр-міністром Італії призначений глава МЗС країни Паоло Джентілоні 11.12.2016

Президент Італії Серджо Маттарелла доручив голові МЗС Паоло Джентілоні почати формування нового уряду після відставки Маттео Ренці.
Ренці офіційно подав у відставку з посади прем'єра Італії

Ренці офіційно подав у відставку з посади прем'єра Італії 07.12.2016

Президент країни Серджо Маттарелла у четвер розпочне консультації щодо формування нового уряду. На цей період він попросив Ренці виконувати обов'язки глави уряду.

Президент Італії просить Ренці не йти до прийняття бюджету

Президент Італії просить Ренці не йти до прийняття бюджету 06.12.2016

Поки обидві палати парламенту не ухвалять бюджет на 2017 рік, прем'єру слід залишатися на посаді, заявив Серджіо Маттарелла. ЗМІ повідомляють, що бюджет ухвалять 9 грудня.

Італія після референдуму: порохова діжка для ЄС? (05.12.2016) 05.12.2016

Референдум в Італії не став початком великих економічних перетворень у країні. Утім, поклав початок політичним змінам, які становлять загрозу для Єврозони та не є сприятливими для ЄС.

Відставка Ренці не налякала міжнародних інвесторів

Відставка Ренці не налякала міжнародних інвесторів 05.12.2016

Ринки та експерти на диво спокійно відреагували на результати італійскього референдуму. Євро навіть зміцнився.

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