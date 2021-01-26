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Маттео Ренці – італійський політик, колишній прем'єр-міністр Італії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маттео Ренці". Посаду прем'єр-міністра Італії Маттео Ренці обіймав з 2014 до 2016 років. Перед тим він був мером Флоренції. Маттео Ренці належить до Демократичної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У квітні 2015 року сотні біженців загинули в Середземному морі. Вони були зачиненими в трюмі судна, яке зазнало аварії та затонуло. Італія підняла з дна рештки човна й тіла. Тепер суд виніс вирок контрабандистам людей.