 Маск заявив, що Tesla залишиться публічною компанією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2018

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Новини

Маск заявив, що Tesla залишиться публічною компанією

Американська компанія Tesla залишиться публічним акціонерним товариством. Ілон Маск повідомив, що акціонери не підтримали ідею щодо викупу акцій компанії.

Tesla залишиться публічною компанією, повідомив Маск

Tesla залишиться публічною компанією, повідомив Маск

Американська компанія з виробництва електромобілів Tesla залишиться публічним акціонерним товариством. Про це у ніч з п'ятниці на суботу, 25 серпня, повідомив голова правління компанії Ілон Маск. Більшість акціонерів Tesla не підтримали ідею про викуп з біржі акцій компанії, оскільки процес приватизації може бути тривалим і потенційно негативно вплинути на прибутки, інформує агенція dpa.

Раніше Маск також підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що суверенний фонд національного добробуту Саудівської Аравії з початку року придбав майже п'ять відсотків акцій Tesla. 

Маск також підкреслив, що очолювати компанію Tesla є "привілеєм" для нього. "Рухаючись уперед, ми продовжимо фокусуватися на найголовнішому: створенні продуктів, які люблять люди, і які впливають на майбутнє життя на Землі", - зазначив Маск.

Нагадаємо, що голова правління Tesla Ілон Маск на початку серпня повідомив у своєму Twitter, що розглядає можливість перетворення компанії, яка нині є публічною, на приватну. Після цього повідомлення, вартість акцій Tesla піднялась на сім відсотків, до 367 доларів за одиницю.

  • Falcon Heavy під час старту з мису Канаверал 6 лютого 2018

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  • Старт Falcon Heavy з мису Канаверал, 6 лютого 2018

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  • Вишнева Tesla Roadster Ілона Маска готується до польоту на Falcon Heavy

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  • Вишнева Tesla Roadster із Starman за кермом на земній орбіті

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Starman за кермом Tesla

    За кермо Tesla Roadster інженери SpaceX посадили манекен: Starman в ефектному білому скафандрі "слухатиме" в польоті композиції Девіда Боуї - Life on Mars і Space Oddity.

  • Starman за кермом вишневої Tesla у космосі

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Don't panic!

    Tesla із Starman - не єдиний "спецефект" запуску Falcon Heavy: під час трансляції стало відомо, що до автомобіля поклали книгу Дугласа Адамса "Путівник по Галактиці для космотуристів", табличку "Don't panic!" ("Не панікуй"), рушника, пристрій Arch, а також кілька романів Айзека Азімова. Зробили це, за словами Маска, щоби зберегти людські знання на випадок міжпланетних подорожей.

  • Старт Falcon Heavy 6 лютого 2018 року

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Конкурент NASA?

    Наразі SpaceX - серед найуспішніших космічних компаній світу. За словами експертів, вдале тестування Falcon Heavy дозволить суттєво знизити вартість польотів і виводити на орбіту значно важчі супутники. Водночас, обіцяних раніше пілотоних запусків Falcon Heavy - не буде.

  • Концепт BFR, який доставлятиме людей на Марс

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Майбутнє: "Big Fucking Rocket"

    У вересні 2017 Маск презентував нову розробку SpaceX, яка має використовуватися вже не як космічна вантажівка, а засіб для подорожей на Місяць та Марс - Big Falcon Rocket (BFR), яку під час її презентації Ілон Маск жартома розшифрував як "Big Fucking Rocket". Поки що інженери SpaceX виготовили лише паливний бак до цього апарата, хоча відправити людину на Марс Маск пообіцяв уже в 2024 році.

    Автор: Ганна Бєднова


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