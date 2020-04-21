Маски у магазинах і транспорті стануть обов'язковими в усій Німеччині

Усі 16 федеральних земель Німеччини запроваджують обов'язкове носіння масок в громадському транспорті та магазинах. У середу, 22 квітня, про запровадження цього заходу оголосив уряд федеральної землі Бремен. Офіційне рішення щодо цього мають ухвалити 24 квітня в земельному сенаті, а набудуть чинності ці нововведення вже з понеділка, 27 квітня. Доти до такого кроку вдалися решта 15 федеральних земель країни, передає агенція новин dpa.

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Такі норми покликані призупинити подальше поширення коронавірусу та скоротити кількість інфікованих в країні, запевняють представники влади. У більшості земель цей запобіжний захід набуде чинності з 27 квітня. Але є й винятки. Приміром, жителям Тюрингії доведеться користуватися захисними масками під час поїздок у громадському транспорті та покупок вже з 24 квітня, а жителям Саксонії-Ангальт ще раніше - з 23 квітня.

Першою землею, що запровадила обов'язкове носіння засобів захисту органів дихання, що закривають рот і ніс людини, стала Саксонія. Тут громадяни стали носити засоби індивідуального захисту з 20 квітня. При цьому в цій землі дозволяється використовувати для прикриття обличчя саморобні маски, шарф або якусь іншу тканину.