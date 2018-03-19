 Мар′яна Шевчук здобула для України друге золото на Паралімпіаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2021

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Новини

Мар'яна Шевчук здобула для України друге золото на Паралімпіаді

Українка Мар'яна Шевчук виграла золото з паверліфтингу серед жінок вагою до 55 кг на Паралімпіаді в Токіо. Це вже друга золота медаль в скарбничці української збірної.

Українка Мар'яна Шевчук здобула золото з паверліфтингу на Паралімпіаді

Українка Мар'яна Шевчук здобула золото з паверліфтингу на Паралімпіаді

Українська спортсменка Мар'яна Шевчук у п'ятницю, 27 серпня, здобула золоту медаль з паверліфтингу серед жінок вагою до 55 кг на Паралімпіаді в Токіо.

Українка з першої ж спроби підняла штангу вагою 125 кілограмів. Цього результату виявилося достатньо для перемоги в змаганнях. Удруге вона намагалася підняти 128 кілограмів, а втретє - 133 кілограмів, однак не змогла цього зробити, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Ближче всіх до результату Шевчук підійшли китайська і турецька спортсменки, які підняли по 124 кілограми.

Згодом третє золото для української збірної здобула плавчиня Анна Стеценко в запливі вільним стилем на 400 метрів.

Крім того, українка Катерина Денисенко здобула срібну медаль під час фінального запливу серед жінок на спині на дистанції 100 метрів у класі S8. Так само срібну медаль отримав український плавець Сергій Кліпперт у фінаі стометрівки в плаванні на спині серед спортсменів з порушенням зору (клас S12). Також українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчук виборола бронзу у класі В1 у ваговій категорії до 52 кг.

Паралімпійські ігри в Токіо тривають з 24 серпня до 9 вересня. Українські спортсмени здобули на них уже три золоті, 12 срібних і шість бронзових медалей. У загальному медальному заліку українська збірна посідає дев'яте місце.

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TOKYO, JAPAN - AUGUST 27: Anna Stetsenko of Team Ukraine celebrates victory in the Women's 400m Freestyle S13 Finalon day 3 of the Tokyo 2020 Paralympic Games at Tokyo Aquatics Center on August 27, 2021 in Tokyo, Japan. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)

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