Мар'яна Шевчук здобула для України друге золото на Паралімпіаді

Українська спортсменка Мар'яна Шевчук у п'ятницю, 27 серпня, здобула золоту медаль з паверліфтингу серед жінок вагою до 55 кг на Паралімпіаді в Токіо.

Українка з першої ж спроби підняла штангу вагою 125 кілограмів. Цього результату виявилося достатньо для перемоги в змаганнях. Удруге вона намагалася підняти 128 кілограмів, а втретє - 133 кілограмів, однак не змогла цього зробити, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Ближче всіх до результату Шевчук підійшли китайська і турецька спортсменки, які підняли по 124 кілограми.

Згодом третє золото для української збірної здобула плавчиня Анна Стеценко в запливі вільним стилем на 400 метрів.

Крім того, українка Катерина Денисенко здобула срібну медаль під час фінального запливу серед жінок на спині на дистанції 100 метрів у класі S8. Так само срібну медаль отримав український плавець Сергій Кліпперт у фінаі стометрівки в плаванні на спині серед спортсменів з порушенням зору (клас S12). Також українська дзюдоїстка Наталія Ніколайчук виборола бронзу у класі В1 у ваговій категорії до 52 кг.

Паралімпійські ігри в Токіо тривають з 24 серпня до 9 вересня. Українські спортсмени здобули на них уже три золоті, 12 срібних і шість бронзових медалей. У загальному медальному заліку українська збірна посідає дев'яте місце.