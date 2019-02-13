 Марсохід Opportunity завершив свою місію через 15 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Марсохід Opportunity завершив свою місію через 15 років

Апарат надав ученим дані, які дозволили встановити, що на Марсі була вода. У червні 2018 року Opportunity потрапив у піщану бурю, і відтоді з ним не вдавалося встановити зв'язок.

Марсохід Opportunity

Марсохід Opportunity

Через 15 років після початку місія американського марсохода Opportunity офіційно завершена. Про це в середу, 13 лютого, повідомили представники Національної аерокосмічної агенції США (NASA).

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У червні 2018 року Opportunity потрапив у піщану бурю, і відтоді з марсоходом не вдавалося налагодити зв'язок. За час своєї місії апарат зміг відправити на Землю безліч важливих даних. Так, через короткий час після приземлення в 2004 році марсохід надав ученим дані аналізу ґрунту, які дозволили встановити, що на Марсі була вода.

Інженери NASA від початку створювали Opportunity для роботи кілька місяців. Натомість невеличкий марсохід виявився на диво стійким і прослужив понад десятиліття. Хоча мова йде лише про машину, прощання з марсоходом - це "дуже важко, дуже сумно", заявив керівник місії Джон Каллас. Утім, місія NASA з вивчення Марса триває: зараз там знаходяться два апарати - марсохід Curiosity, який працює з 2012 року, і зонд InSight, який досяг планети в 2018 році.

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