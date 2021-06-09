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Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед – англійський футбольний клуб у місті Манчестер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Манчестер Юнайтед".

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" було засновано 1878 року. До 1902 року цей клуб був відомий під назвою "Ньютон Гіт". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шість клубів АПЛ заплатять 22 мільйони фунтів за Суперлігу

Шість клубів АПЛ заплатять 22 мільйони фунтів за Суперлігу 09.06.2021

Шість клубів Англійської Прем'єр-ліги добровільно погодилися сплатити 22 мільйони фунтів стерлінгів, які підуть на розвиток масового футболу. За повторну спробу створити щось на зразок Суперліги їх суворо покарають.

Через протест фанів перенесли матч між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем

Через протест фанів перенесли матч між "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпулем" 02.05.2021

Вболівальники "Манчестер Юнайтед" влаштували черговий протест проти власників клубу - родини Глейзерів. З міркувань безпеки матч між МЮ та "Ліверпулем" було перенесено.
Моурінью звільнили з Манчестер Юнайтед

Моурінью звільнили з "Манчестер Юнайтед" 18.12.2018

Головний тренер англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" залишив свою посаду.
Асоціація європейських футбольних ліг критикує ідею створення Суперліги

Асоціація європейських футбольних ліг критикує ідею створення Суперліги 06.11.2018

Наміри створення ліги суто для багатих клубів Європи викликали критику з боку Асоціації європейських професійних футбольних ліг.

Топ 5 найбільших розчарувань в історії футболу (11.10.2017) 11.10.2017

Втратити перемогу в турнірі за 2 хвилини до фінального свистка. Зробити вирішальне пенальті мимо воріт. Невдачі, розчарування та кошмари - без них годі уявити футбол.

Манчестер Юнайтед виграв Лігу Європи УЄФА

"Манчестер Юнайтед" виграв Лігу Європи УЄФА 25.05.2017

Гравці клубу присвятили перемогу жертвам теракту в Манчестері. МЮ кваліфікувався для участі в Лізі чемпіонів наступного сезону.
Поль Погба став найдорожчим футболістом у світі (відео)

Поль Погба став найдорожчим футболістом у світі (відео) 09.08.2016

Французький півзахисник перейшов з "Ювентуса" до "Манчестер Юнайтед" за 105 мільйонів євро і побив рекорд валлійця Гарета Бейла.

Новий рекорд у футбольних трансферах (09.08.2016) 09.08.2016

Французький півзахисник Поль Погба перейшов з італійського "Ювентуса" до англійського "Манчестер Юнайтед" за 105 млн євро. Контракт укладено на п'ять років з можливістю продовження.
Реал та Манчестер Юнайтед очолили список найдорожчих клубів Європи

"Реал" та "Манчестер Юнайтед" очолили список найдорожчих клубів Європи 26.05.2016

В аудиторській компанії KPMG лідерів рейтингу найдорожчих футбольних клубів Європи - "Реал Мадрид" і "Манчестер Юнайтед" - оцінюють у 2,9 мільярда євро кожен.
Матч Манчестер Юнайтед проти Борнмута скасували з міркувань безпеки

Матч "Манчестер Юнайтед" проти "Борнмута" скасували з міркувань безпеки 15.05.2016

Згідно з повідомленням клубу "Манчестер Юнайтед", поліція рекомендувала відмовитись від проведення матчу. Стадіон евакуювали, пізніше на ньому здійснили контрольований підрив підозрілого пакунку.

Скільки заробляють футбольні ліги Європи? 14.08.2015

Найбільша кількість глядачів на стадіонах не гарантує найбільших прибутків.
Бундесліга - спортивний та економічний титан

Бундесліга - спортивний та економічний титан 24.05.2013

Те, що у фіналі Ліги європейських чемпіонів поміряються силами два німецьких клуби, обіцяє комерційний успіх не лише для "Борусії" та "Баварії", а й для цілої Бундесліги.
У кого боргів більше - в Барси чи Манчестера?

У кого боргів більше - в Барси чи Манчестера? 27.05.2011

Фінал Ліги Чемпіонів (28.05., 21-45 за Києвом) підтверджує сумну тенденцію. Обидва кандидати на найпрестижніший європейський трофей - "Манчестер Юнайтед" та "Барселона" - по вуха в боргах. Але у кого гора більше?
Барселона проїхалась катком по Шахтарю

"Барселона" проїхалась катком по "Шахтарю" 08.04.2011

"Барселона" розбила в пух і прах надію Ліги чемпіонів – донецький "Шахтар" - у феєричному шоу з шести голів на стадіоні "Ноу Камп" у Барселоні в середу. "Манчестер Юнайтед" із мінімальною перевагою переміг "Челсі".
«Барселона» виграла Лігу чемпіонів. На черзі двобій з «Шахтарем»

«Барселона» виграла Лігу чемпіонів. На черзі двобій з «Шахтарем» 28.05.2009

Володарем кубка Ліги Чемпіонів стала іспанська «Барселона», обігравши англійську команду "Манчестер Юнайтед".
Фінал Ліги чемпіонів: фанати «Манчестера» і «Барселони» окупували Рим

Фінал Ліги чемпіонів: фанати «Манчестера» і «Барселони» окупували Рим 27.05.2009

Рим у середу перетворився на справжню столицю футболу. Сюди прибули майже 50 тисяч вболівальників „Барселони” та „Манчестер Юнайтед”, команд, які ввечері виборюватимуть титул переможця Ліги Чемпіонів.