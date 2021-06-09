Манчестер Юнайтед – англійський футбольний клуб у місті Манчестер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Манчестер Юнайтед".

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" було засновано 1878 року. До 1902 року цей клуб був відомий під назвою "Ньютон Гіт". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.