Малі: внаслідок зіткнення гелікоптерів загинули 13 французьких військових

Французькі військовослужбовці загинули внаслідок зіткнення військових вертольотів в Малі. В Африці в операції проти ісламістів задіяні 4500 французьких солдатів.
У Малі внаслідок аварії двох військових вертольотів загинули 13 французьких військових. Як повідомив Єлисейський палац у вівторок, 26 листопада, трагедія сталась напередодні під час операції проти джихадистів. Президент Франції Еммануель Макрон відзначив мужність загиблих і висловив співчуття їхнім близьким.
Про причини аварії офіційної інформації поки немає. Інформагенція AFP з посиланням на джерело у військових колах повідомляє, що гелікоптери зіткнулись один з одним під час польоту та упали.
У Малі та інших країнах зони Сахеля, яка простягається у південній частині Сахари від Атлантичного океану до Червоного моря, Франція у рамках місії "Бархан" протидіє ісламістським терористам. В операції задіяні близько 4500 французьких військових.
У Малі також перебувають близько 850 німецьких військовослужбовців, котрі беруть участь у місії ООН Minusma. Вона вважається найнебезпечнішою з закордонних місій Бундесверу.