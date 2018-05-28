Малі: внаслідок зіткнення гелікоптерів загинули 13 французьких військових

У Малі внаслідок аварії двох військових вертольотів загинули 13 французьких військових. Як повідомив Єлисейський палац у вівторок, 26 листопада, трагедія сталась напередодні під час операції проти джихадистів. Президент Франції Еммануель Макрон відзначив мужність загиблих і висловив співчуття їхнім близьким.

Про причини аварії офіційної інформації поки немає. Інформагенція AFP з посиланням на джерело у військових колах повідомляє, що гелікоптери зіткнулись один з одним під час польоту та упали.

У Малі та інших країнах зони Сахеля, яка простягається у південній частині Сахари від Атлантичного океану до Червоного моря, Франція у рамках місії "Бархан" протидіє ісламістським терористам. В операції задіяні близько 4500 французьких військових.

У Малі також перебувають близько 850 німецьких військовослужбовців, котрі беруть участь у місії ООН Minusma. Вона вважається найнебезпечнішою з закордонних місій Бундесверу.