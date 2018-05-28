 Малі: внаслідок зіткнення гелікоптерів загинули 13 французьких військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Малі: внаслідок зіткнення гелікоптерів загинули 13 французьких військових

Французькі військовослужбовці загинули внаслідок зіткнення військових вертольотів в Малі. В Африці в операції проти ісламістів задіяні 4500 французьких солдатів.

Французькі військові у Малі (архівне фото)

Французькі військові у Малі (архівне фото)

У Малі внаслідок аварії двох військових вертольотів загинули 13 французьких військових. Як повідомив Єлисейський палац у вівторок, 26 листопада, трагедія сталась напередодні під час операції проти джихадистів. Президент Франції Еммануель Макрон відзначив мужність загиблих і висловив співчуття їхнім близьким.

DW.COM

Лідери країн Великої сімки у Біарріці підтримали ініціативу ФРН та Франції щодо посилення боротьби з терористичними ісламістськими угрупованнями в Західній Африці, повідомили Анґела Меркель та Еммануель Макрон. (25.08.2019)

Миротворча операція ООН Minusma в Малі, в якій беруть участь близько 850 німецьких військовослужбовців, є однією з найнебезпечніших закордонних місій Бундесверу, визнала Анґела Меркель. (02.05.2019)

Про причини аварії офіційної інформації поки немає. Інформагенція AFP з посиланням на джерело у військових колах повідомляє, що гелікоптери зіткнулись один з одним під час польоту та упали.

У Малі та інших країнах зони Сахеля, яка простягається у південній частині Сахари від Атлантичного океану до Червоного моря, Франція у рамках місії "Бархан" протидіє ісламістським терористам. В операції задіяні близько 4500 французьких військових.

У Малі також перебувають близько 850 німецьких військовослужбовців, котрі беруть участь у місії ООН Minusma. Вона вважається найнебезпечнішою з закордонних місій Бундесверу

Також за темою

Frankreich Macron trifft Mamoudou Gassama

Малійцю, який врятував дитину в Парижі, запропонували французький паспорт 28.05.2018

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував громадянство малійцю Мамуду Гассама за порятунок дитини. Мер Парижа назвала його "людиною-павуком 18 району".

Paria, Emmanuel Macron

Макрон заявив про докази хімічної атаки в Сирії 12.04.2018

Французький президент запевняє, що Париж має "доказ" хімічної атаки у Сирії. Еммануель Макрон поклав відповідальність за це на Башара Асада й пообіцяв, що Франція відреагує на цей інцидент.

Макрон пообіцяв громадянство "людині-павуку" (28.05.2018) 28.05.2018

Президент Франції особисто подякував мігранту з Малі Мамуду Гассамі за порятунок 5-річного хлопчика і пообіцяв негайно підготувати всі папери для надання йому французького громадянства.

Реклама

Докладно

Лише 34 відсотки німців вважають відносини США і Німеччини хорошими

Німеччина-США: відносини не погані, але і не чудові

Німці і американці дуже по-різному оцінюють відносини між своїми країнами. Для одних вони погані, для інших - навпаки.  

Курятина у мюнхенському супермаркеті

Європарламент збільшив квоти на м'ясо птиці з України

Лазівки, якими користувалися українські виробники, - приберуть.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  