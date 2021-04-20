На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "малий та середній бізнес".

До малого та середнього бізнесу зараховують підприємства, які за кількістю працівників, обороту та доходу не перевищують встановленої межі. Малі та середні підприємства вважаються надзвичайно динамічними, оскільки можуть швидко реагувати на потреби ринку. Водночас на розвиток малого та середнього бізнесу сильно впливає загальний бізнес-клімат у країні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.