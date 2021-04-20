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Малий та середній бізнес

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "малий та середній бізнес".

До малого та середнього бізнесу зараховують підприємства, які за кількістю працівників, обороту та доходу не перевищують встановленої межі. Малі та середні підприємства вважаються надзвичайно динамічними, оскільки можуть швидко реагувати на потреби ринку. Водночас на розвиток малого та середнього бізнесу сильно впливає загальний бізнес-клімат у країні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський закликає бізнес на карантині отримувати допомогу

Зеленський закликає бізнес на карантині отримувати допомогу 20.04.2021

Президент України закликав підприємців, які працюють у "червоних" епідемічних зонах, активніше подавати заявки на порталі "Дія" для отримання фінансової допомоги.
Доступні кредити 5-7-9%: позик видали на понад три мільярди гривень

"Доступні кредити 5-7-9%": позик видали на понад три мільярди гривень 03.08.2020

Понад 1700 українських підприємств отримали позики за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Найбільше коштів видали сільськогосподарським підприємствам.
Як німецькі стартапи переживають пандемію COVID-19

Як німецькі стартапи переживають пандемію COVID-19 22.06.2020

Для одних стартапів пов'язана з коронавірусом криза стала сильним ударом. Однак інші швидко змінили бізнес-концепцію і не лише залишилися на плаву, а й виграли.
Світовий банк схвалив 150 мільйонів доларів допомоги для України

Світовий банк схвалив 150 мільйонів доларів допомоги для України 01.05.2020

Через пандемію COVID-19 у Світовому банку затвердили додаткове фінансування проєкту модернізації системи соціальної підтримки малозабезпечених в Україні.
Коронавірус: Сенат США схвалив виділення 480 мільярдів для підтримки економіки

Коронавірус: Сенат США схвалив виділення 480 мільярдів для підтримки економіки 22.04.2020

Сенат США підтримав ще один масштабний пакет заходів для подолання наслідків епідемії COVID-19 для економіки країни. Обсяг програми - 480 мільярдів доларів.

Як шахраї в Німеччині використовують коронавірус у своїх цілях

Як шахраї в Німеччині використовують коронавірус у своїх цілях 20.04.2020

Кіберзлочинці намагаються обманом отримати німецьку державну допомогу для постраждалих від карантинних заходів підприємств. DW розповідає про деталі журналістського розслідування.
Допомога бізнесу: захисний одяг для медиків від дизайнерів (відео)

Допомога бізнесу: захисний одяг для медиків від дизайнерів (відео) 14.04.2020

Через епідемію коронавірусу в Україні багато малих і середніх підприємців вирішили не зупиняти виробництво, а натомість виробляти захисні костюми, маски для лікарів і санітайзери. Але бюрократія гальмує такі ініціативи.

Як український бізнес допомагає медикам (09.04.2020) 09.04.2020

Через епідемію коронавірусу в Україні багато малих і середніх підприємців вирішили не зупиняти виробництво, а перейти на виготовлення вкрай необхідних нині товарів. Це захисні костюми, маски для лікарів, санітайзери та  ПЛР-тести. Втім, бюрократія, як це часто буває, гальмує такі ініціативи.
Коронавірус і економіка: чи здатна Україна пережити карантин

Коронавірус і економіка: чи здатна Україна пережити карантин 03.04.2020

Уряд очікує, що жорсткий карантин через коронавірус триватиме в Україні до кінця травня. Чи здатна економіка країни витримати тривалі обмеження проти пандемії COVID-19?

Економіка на карантині: чого хочуть українські підприємці від Зеленського? (01.04.2020) 01.04.2020

Через епідемію коронавірусу та карантин в Україні від 30 до 50% українських підприємств малого та середнього бізнесу можуть стати банкрутами. Близько півмільйона українців поповнять лави безробітних. Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки вони потребують насамперед?
Чи переживе коронавірусний карантин малий та середній бізнес в Україні

Чи переживе коронавірусний карантин малий та середній бізнес в Україні 17.03.2020

Український бізнес готується до важких часів через коронавірусну кризу. Закриття у містах на час карантину ресторанів і магазинів може призвести до їхнього банкрутства. Як виживатимуть підприємці?
Нові правила для ФОПів в Україні: що треба знати підприємцям

Нові правила для ФОПів в Україні: що треба знати підприємцям 23.10.2019

В Україні запровадили нові правила роботи з розрахунковим обладнанням (РРО) та механізм "кешбеку", що направлені на детінізацію економіки. До чого варто готуватися малому та середньому бізнесу - у матеріалі DW.
Бізнес в Україні: проблиски світла на темному горизонті

Бізнес в Україні: проблиски світла на темному горизонті 19.02.2019

З часів Євромайдану українська економіка переживає скрутні часи, попри те, що вже кілька років діє угода про вільну торгівлю з ЄС. Але розвиток малого і середнього бізнесу в останні роки дає надію. Репортаж DW.

Підконтрольний Україні Донбас: успішний бізнес попри близькість війни

Підконтрольний Україні Донбас: успішний бізнес попри близькість війни 14.09.2017

Попри збройне протистояння між українськими військами та проросійським сепаратистами на Донбасі жителі підконтрольних Україні районів наважуються відкривати новий бізнес і досягають успіху. Репортаж DW.

Німеччина інвестує 10 мільйонів доларів у розвиток малого бізнесу в Україні

Німеччина інвестує 10 мільйонів доларів у розвиток малого бізнесу в Україні 14.08.2017

Німецьке товариство інвестицій та розвитку (DEG) внесе 10 мільйонів доларів до інвестиційного фонду для малих і середніх підприємств України. Це має полегшити їм доступ до довгострокового фінансування.

Гроші на інновації: європейські кредити українському бізнесу (25.07.2017) 25.07.2017

Європейський інвестиційний фонд реалізує в Україні програму гарантування кредитів для малого та середнього бізнесу. Обсяг програми – 50 мільйонів євро. Пільгові умови надаються лише тим, хто впроваджує інновації.

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