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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "малий та середній бізнес".
До малого та середнього бізнесу зараховують підприємства, які за кількістю працівників, обороту та доходу не перевищують встановленої межі. Малі та середні підприємства вважаються надзвичайно динамічними, оскільки можуть швидко реагувати на потреби ринку. Водночас на розвиток малого та середнього бізнесу сильно впливає загальний бізнес-клімат у країні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Через епідемію коронавірусу в Україні багато малих і середніх підприємців вирішили не зупиняти виробництво, а перейти на виготовлення вкрай необхідних нині товарів. Це захисні костюми, маски для лікарів, санітайзери та ПЛР-тести. Втім, бюрократія, як це часто буває, гальмує такі ініціативи.
Через епідемію коронавірусу та карантин в Україні від 30 до 50% українських підприємств малого та середнього бізнесу можуть стати банкрутами. Близько півмільйона українців поповнять лави безробітних. Підприємці закликають владу терміново приймати антикризові закони. Якої підтримки вони потребують насамперед?