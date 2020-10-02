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Максим Нефьодов - український підприємець, економіст і державний службовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Нефьодов".
Максим Нефьодов обіймав посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України з 2015 до 2019 року. у 2019 році він переміг у конкурсі на посаду голови нової Державної митної служби, яка створили після реорганізації Державної фіскальної служби. На цій посаді Нефьодов перебував до квітня 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Побороти контрабанду та очистити митницю від хабарників і корупціонерів - з такими гучними закликами до Закарпаття періодично приїздить нове керівництво країни. Що змінилось за рік після візиту президента Зеленського?
Побороти контрабанду та очистити митницю від хабарників - з такими гучними закликами до Закарпаття періодично приїздить нове керівництво країни. Що змінилось за рік після візиту президента Зеленського до Закарпаття і чому не вдається побороти корупціонерів?
Звільнений з посади голови Державної митної служби України Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в суді 1 липня. Чи планує він повернутися на митницю, що встиг реформувати і чи поборов корупцію - про це Нефьодов розповів в інтерв’ю DW.
Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання DW, пояснив, чому ніяк не може сформувати команду. Адже за рік змінив прем'єра, уряд, голову адміністрації, митниці, генпрокурора, і цей список можна далі продовжувати. Хто наступний?
Раптова зміна керівництва Державної митної служби і Державної податкової служби спантеличила бізнес і міжнародних партнерів України. Владу в Києві закликають до прозорого відбору нового керівництва і продовження реформ.
Кабінет Міністрів України призначить нових голів податкової і митної служб за спрощеною процедурою. Також міністр фінансів Сергій Марченко вбачає підстави для розслідування діяльності звільнених керівників цих служб.
Контрабанда на кордоні України з ЄС та в Одеському морському порту, кадрові чистки на новій митниці, реконструкція пунтків пропуску та "митниця в смартфоні". Голова Держмитслужби України Максим Нефьодов розповів в інтерв’ю DW про перші успіхи нової митниці і про плани на 2020 рік.