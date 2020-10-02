Максим Нефьодов - український підприємець, економіст і державний службовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Нефьодов".

Максим Нефьодов обіймав посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України з 2015 до 2019 року. у 2019 році він переміг у конкурсі на посаду голови нової Державної митної служби, яка створили після реорганізації Державної фіскальної служби. На цій посаді Нефьодов перебував до квітня 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.