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Максим Нефьодов

Максим Нефьодов - український підприємець, економіст і державний службовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Нефьодов".

Максим Нефьодов обіймав посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України з 2015 до 2019 року. у 2019 році він переміг у конкурсі на посаду голови нової Державної митної служби, яка створили після реорганізації Державної фіскальної служби. На цій посаді Нефьодов перебував до квітня 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому контрабанда на Закарпатті переживе ще не одного президента (відео)

Чому контрабанда на Закарпатті переживе ще не одного президента (відео) 02.10.2020

Побороти контрабанду та очистити митницю від хабарників і корупціонерів - з такими гучними закликами до Закарпаття періодично приїздить нове керівництво країни. Що змінилось за рік після візиту президента Зеленського?

Чому контрабанда на Закарпатті переживе ще не одного президента (02.10.2020) 02.10.2020

Побороти контрабанду та очистити митницю від хабарників - з такими гучними закликами до Закарпаття періодично приїздить нове керівництво країни. Що змінилось за рік після візиту президента Зеленського до Закарпаття і чому не вдається побороти корупціонерів?
Дружина голови МЗС очолила список Слуги народу на виборах до Київради

Дружина голови МЗС очолила список "Слуги народу" на виборах до Київради 20.09.2020

Партія "Слуга народу" висунула номером 1 свого списку на виборах до Київської міської ради дружину міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби - Євгенію Кулебу.
Максим Нефьодов в інтерв'ю DW: Реформаторів тицяють у багнюку (відео)

Максим Нефьодов в інтерв'ю DW: Реформаторів тицяють у багнюку (відео) 01.07.2020

Ексголова Державної митної служби України Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в суді 1 липня. Чи планує він повернутися на митницю, що встиг реформувати і чи поборов корупцію - дивіться в інтерв’ю DW.

Максим Нефьодов: Зеленському банально розповідають казки (30.06.2020) 30.06.2020

Звільнений з посади голови Державної митної служби України Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в суді 1 липня. Чи планує він повернутися на митницю, що встиг реформувати і чи поборов корупцію - про це Нефьодов розповів в інтерв’ю DW.

Зеленський про кадрові зміни: У світі стабільності теж немає (20.05.2020) 20.05.2020

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання DW, пояснив, чому ніяк не може сформувати команду. Адже за рік змінив прем'єра, уряд, голову адміністрації, митниці, генпрокурора, і цей список можна далі продовжувати. Хто наступний?

Після звільнення Нефьодова і Верланова: Бізнес боїться ручного управління

Після звільнення Нефьодова і Верланова: "Бізнес боїться ручного управління" 30.04.2020

Звільнення реформаторів з посад голів митної і податкової служб викликає тривогу в бізнесу. Про перетворення у цих сферах - в інтерв'ю DW із заступницею виконавчого директора Європейської Бізнес Асоціації.
Нове керівництво податкової та митниці: бізнес вимагає прозорості від Києва

Нове керівництво податкової та митниці: бізнес вимагає прозорості від Києва 29.04.2020

Раптова зміна керівництва Державної митної служби і Державної податкової служби спантеличила бізнес і міжнародних партнерів України. Владу в Києві закликають до прозорого відбору нового керівництва і продовження реформ.
Уряд України призначить глав митниці і податкової за спрощеною процедурою

Уряд України призначить глав митниці і податкової за спрощеною процедурою 27.04.2020

Кабінет Міністрів України призначить нових голів податкової і митної служб за спрощеною процедурою. Також міністр фінансів Сергій Марченко вбачає підстави для розслідування діяльності звільнених керівників цих служб.
В Україні терміново шукають кандидата на голову Державної податкової служби

В Україні терміново шукають кандидата на голову Державної податкової служби 26.04.2020

Уряд України оголосив конкурс на вакантну посаду голови Державної податкової служби. Документи приймають до 27 квітня. Крім того, днями Кабмін змінив порядок призначення на посади держслужби на період карантину.
Кабмін звільнив голів митної і податкової служб Нефьодова і Верланова

Кабмін звільнив голів митної і податкової служб Нефьодова і Верланова 24.04.2020

Своє звільнення рішенням Кабміну підтвердив Максим Нефьодов, також були звільнені усі його заступники.

Нефьодов: Контрабанда масок стала популярнішою за цигарки

Нефьодов: Контрабанда масок стала популярнішою за цигарки 16.03.2020

За минулі вихідні медичні маски стали в Україні найпопулярнішим товаром для контрабанди. Їх намагались вивезти у Польщу, Ізраїль та Швейцарію, заявив головний митник України Максим Нефьодов.
Нефьодов розповів про плани криміналізувати контрабанду

Нефьодов розповів про плани криміналізувати контрабанду 09.02.2020

Кримінальне покарання за контрабанду має наступати лише у випадку комерційного порушення на велику суму, вважає голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
Максим Нефьодов про люстрацію на митниці та екосистему контрабанди

Максим Нефьодов про люстрацію на митниці та "екосистему" контрабанди 03.01.2020

Про особливості боротьби з контрабандою на українському кордоні, а також про кадрові чистки в новій українській митниці в інтерв'ю DW розповів керівник Держмитслужби України Максим Нефьодов.

Нефьодов про люстрацію на митниці та "екосистему" контрабанди (03.01.2020) 03.01.2020

Контрабанда на кордоні України з ЄС та в Одеському морському порту, кадрові чистки на новій митниці, реконструкція пунтків пропуску та "митниця в смартфоні". Голова Держмитслужби України Максим Нефьодов розповів в інтерв’ю DW про перші успіхи нової митниці і про плани на 2020 рік.
Нова митниця: реформа Нефьодова, контрабанда та зміни для водіїв (відео)

Нова митниця: реформа Нефьодова, контрабанда та зміни для водіїв (відео) 27.12.2019

Новий голова Держмитслужби Максим Нефьодов анонсував "митницю в смартфоні" і реконструкцію пунктів пропуску у 2020 році. Про перші результати реформи митниці - репортаж DW з українсько-польського кордону.
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