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Максим Микитась

Максим Микитась - український політик та менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Микитась".

Максим Микитась був народним депутатом Верховної Ради восьмого скликання. До парламенту він пройшов тоді як самовисуванець. До депутатської діяльності Микитась, зокрема, був президентом компанії "Укрбуд". 2019 року Маским Микитась опинився в центрі корупційного скандалу. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) запідозрили його в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Слідство закинуло Микитасю, що він, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, в змові з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Екснардепа Микитася випустили з СІЗО під нічний домашній арешт

Екснардепа Микитася випустили з СІЗО під нічний домашній арешт 12.03.2021

Колишній нардеп Максим Микитась був затриманий у справі про викрадення адвоката в Києві. Його відпустили під нічний домашній арешт.

НАБУ заявило, що вручило підозру заступнику глави ОП Татарову

НАБУ заявило, що вручило підозру заступнику глави ОП Татарову 18.12.2020

НАБУ повідомило заступнику керівника Офісу президента України Олегу Татарову про підозру щодо причетності до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Він заявив, що доведе свою невинуватість.
Заступник керівника Офісу президента Татаров погрожує судом главі НАБУ Ситнику

Заступник керівника Офісу президента Татаров погрожує судом главі НАБУ Ситнику 12.12.2020

Олег Татаров вимагає від Артема Ситника спростувати заяву про скоєння ним (Татаровим) низки злочинів спільно з фігурантами будівельних скандалів, а також прогрожує главі НАБУ судом.
Ексдепутата Максима Микитася зняли з рейсу до Великобританії

Ексдепутата Максима Микитася зняли з рейсу до Великобританії 20.01.2020

Підозрюваний у привласненні держкоштів Максим Микитась збирався до Великобританії в особистих справах та мав на це дозвіл, повідомив його адвокат. Втім в НАБУ заявили, що Микитасю заборонений виїзд за кордон.
ВАКС узяв під варту ексдепутата Ради Максима Микитася з можливістю застави

ВАКС узяв під варту ексдепутата Ради Максима Микитася з можливістю застави 22.10.2019

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила взяти під варту ексдепутата ВР Микитася з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. Його підозрюють в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії.

Названі переможці довиборів в Україні

Названі переможці довиборів в Україні 21.07.2016

Центральна виборча комісія оприлюднила результати голосування на всіх семи мажоритарних округах, де 17 липня відбулись проміжні вибори до Верховної Ради.
Довибори до Верховної Ради: практично вирішена доля п'яти мандатів

Довибори до Верховної Ради: практично вирішена доля п'яти мандатів 19.07.2016

У Чернігові на виборах переміг самовисуванець Максим Микитась, у Дніпрі - волонтерка-самовисуванка Тетяна Ричкова. Найменше голосів досі підраховано в окрузі на Луганщині - менше 50 відсотків.
У Дніпрі до Верховної Ради пройшла волонтерка

У Дніпрі до Верховної Ради пройшла волонтерка 18.07.2016

Волонтерці Тетяні Ричковій на окрузі протистояв самовисуванець, підтримуваний "Опозиційним блоком". Також до ВР можуть пройти по два представники від "УКРОПу" та "Батьківщини".
Поліція України відкрила шість кримінальних проваджень через порушення на виборах

Поліція України відкрила шість кримінальних проваджень через порушення на виборах 17.07.2016

Найбільше повідомлень про порушення зафіксовано у Чернігівській, Луганській та Херсонській областях. Згідно з даними ОПОРИ, порушення не були масовими, але грубими.