Максим Микитась - український політик та менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Микитась".

Максим Микитась був народним депутатом Верховної Ради восьмого скликання. До парламенту він пройшов тоді як самовисуванець. До депутатської діяльності Микитась, зокрема, був президентом компанії "Укрбуд". 2019 року Маским Микитась опинився в центрі корупційного скандалу. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) запідозрили його в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Слідство закинуло Микитасю, що він, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, в змові з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.