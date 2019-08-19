 Макрон і Путін обговорили підготовку до саміту в ″нормандському форматі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2019

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Новини

Макрон і Путін обговорили підготовку до саміту в "нормандському форматі"

Під час телефонної розмови лідери Франції та Росії погодилися, що імпульс після обміну утримуваними між Києвом і Москвою дозволить проведення саміту "нормандської четвірки" в Парижі у найближчі тижні.

Еммануель Макрон та Володимир Путін

Еммануель Макрон та Володимир Путін

Президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Володимир Путін в неділю, 8 вересня, під час телефонної розмови обговорили підготовку до проведення майбутнього саміту "нормандської четвірки" в Парижі

Як повідомили в Єлисейському палаці, обидва президенти підтвердили, що після обміну утримуваними між Москвою та Києвом "поточний імпульс дозволить проведення саміту в "нормандському форматі" в Парижі у найближчі кілька тижнів", цитує агенція новин AFP.

Пресслужба президента РФ у повідомленні про розмову зазначила, що хазяїн Кремля вказав на необхідність ретельної підготовки порядку денного зустрічі та рішень, ухвалення яких на ній планується. Крім того, Макрон та Путін висловили надію, що проведений обмін утримуваними "сприятиме нормалізації українсько-російських відносин", повідомили в Кремлі.

Телефонні переговори між двома лідерами відбулися на тлі візиту на Москви на початку наступного тижня міністра оборони та глави МЗС Франції.

Як повідомлялося, остання зустріч глав держав та урядів "нормандської четвірки" відбулася в жовтні 2016 року в Берліні. 2 вересня в Берліні пройшла зустрічі в "нормандському форматі" на рівні політичних радників. Одразу після зустрічі міністр закордонних справ України Володимир Пристайко заявив, що сторони досягли певних домовленостей, реалізація яких дозволить уже найближчим часом провести саміт глав держав та урядів "нормандської четвірки".

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