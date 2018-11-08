Макрон і Меркель відкрили пам'ятний знак до річниці перемир'я у Першій світовій

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у суботу, 10 листопада, відкрили пам'ятну табличку на місці, де сто років тому було підписане перемир'я, що поклало край Першій світовій війні.

Під час урочистої церемонії Макрон і Меркель зустрілися неподалік міста Комп'єн, де 11 листопада 1918 року Німеччина визнала себе переможеною, і Перша світова війна, що тривала понад чотири роки, закінчилася.

Лідери Німеччини Франції покладають вінок біля пам'ятного знаку до річниці перемир'я 1918 року

Як зазначено на пам'ятному знакові, президент Макрон і канцлерка Меркель "знову підтвердили значення франко-німецького перемир'я на службі Європи і миру", інформує AFP.

Після церемонії лідери Франції та Німеччини попрямували до Парижа, де 70 лідерів країн світу зберуться 11 листопада, аби відзначити століття закінчення Першої світової війни.

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