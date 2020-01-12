 Макрон: ЄС не може бути лише глядачем у новій гонці озброєнь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2020

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Макрон: ЄС не може бути лише глядачем у новій гонці озброєнь

Еммануель Макрон заявив, що країни ЄС "не можуть бути глядачами" перед потенційною гонкою ядерних озброєнь. Він закликав просувати "порядок денний міжнародного контролю над озброєнням".

Президент Еммануель Макрон виступив перед військовими офіцерами у Парижі

Президент Еммануель Макрон виступив перед військовими офіцерами у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 7 лютого, заявив, що європейські країни "не можуть виступати лише у ролі глядачів" перед потенційною гонкою ядерних озброєнь. Тому французький лідер закликав працювати над "порядком денним міжнародного контролю над озброєнням" та просувати його, передає інформагенція AFP.

"Усі європейці мають усвідомити, що за відсутності правової бази вони можуть швидко зіткнутися з новою гонкою звичайного та навіть ядерного озброєння, на своїй же землі", - наголосив Макрон у своєму виступі перед військовими офіцерами. У ньому Макрон розповів про свою ядерну стратегію Франції після Brexit.

Франція - тепер єдина ядерна держава в ЄС

DW.COM

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Після виходу Великобританії з ЄС Франція стала єдиною країною у євроблоці, яка має ядерний арсенал. "Життєві інтереси Франції зараз мають європейський вимір", - сказав Макрон. За його словами, Франція скоротила кількість своїх ядерних боєголовок до менш ніж 300. Цим кроком Париж отримує "легітимність вимагати конкретних кроків від інших ядерних держав для глобального роззброєння".

Франція запланувала виділити близько 37 мільярдів євро протягом 2019-2025 років на модернізацію та утримання ядерного потенціалу. 

Ракетний договір між США і РФ

Еммануель Макрон також закликав до продовження договору між США і Росією про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Він був підписаний у 2010 році і його термін дії добігає кінця 5 лютого 2021 року.

На думку Макрона, якщо цей договір не продовжать, на світ чекатиме "вірогідність чистої і нестримної військової та ядерної конкуренції, подібної до тої, яку ми не бачили з кінця 1960-х років".

Нагадаємо, 2 серпня 2019 року припинив діяти інший Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) між США і РФ. Його підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Він фіксував відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від однієї тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. 

 

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