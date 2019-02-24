 Макрон пригрозив ″жовтим жилетам″ рішучими заходами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2019

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Новини

Макрон пригрозив "жовтим жилетам" рішучими заходами

Президент Франції перервав відпустку і прибув до кризового штабу. У суботу акції "жовтих жилетів" в Парижі супроводжувались підпалами, насильством і вандалізмом.

Протестувальник на акції жовтих жилетів у Парижі, 16 березня, 2019 року

Протестувальник на акції "жовтих жилетів" у Парижі, 16 березня, 2019 року

Президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 16 березня, оголосив про запровадження "додаткових" і "рішучих" заходів аби запобігти насильству і вандалізму під час протестів "жовтих жилетів". Через суботні протести у Парижі, що супроводжувалися руйнуваннями, зіткненнями з поліцією і підпалами, Макрон змушений був перервати свою відпустку в Піренеях. Він відвідав кризовий штаб, де оголосив, що має намір ухвалити "сильні додаткові" рішення. Французький президент наголосив, що заходи із захисту правопорядку, вжиті владою до цього часу, засвідчили свою недостатність і назвав мирних учасників протестів "спільниками" хуліганів.

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Французи вкотре вийшли на вулиці Парижа та інших міст країни з протестами проти політики уряду та Еммануеля Макрона. Це вже 15-та щотижнева акція "жовтих жилетів". (24.02.2019)

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У суботу учасники акцій "жовтих жилетів" не тільки розгромили вітрини магазинів відомих марок - Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, а й підпалили відділення банку, внаслідок чого постраждали 11 осіб, які проживали в квартирах над ним. Під час заворушень поліція затримала 240 осіб.

Нагадаємо, що хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.

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Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)

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