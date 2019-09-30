 Макрон: Повернення Росії до ПАРЄ дозволить росіянам захищати свої права | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2019

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Новини

Макрон: Повернення Росії до ПАРЄ дозволить росіянам захищати свої права

Французький президент Еммануель Макрон підтримав повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи, однак зазначив, що Євросоюз не змирився з конфліктами, які спричинила Москва.

Еммануель Макрон підтримує повернення Росії до ПАРЄ

Еммануель Макрон підтримує повернення Росії до ПАРЄ

Президент Франції Еммануель Макрон рішуче підтримав повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Це "дозволяє громадянам Росії захищати свої права в Європейському суді (з прав людини - Ред.) проти їхнього уряду", наголосив він під час виступу на осінній сесії асамблеї в Страсбурзі у вівторок, 1 жовтня, цитує агенція Reuters.

Водночас, за його словами, рішення про повернення РФ до ПАРЄ в жодному разі не означає, що в Європі змирилися з тим, що не вдасться знайти вирішення заморожених конфліктів. "Це рішення абсолютно не послаблює нашу європейську рішучість покласти край "замороженим" конфліктам", - заявив французький президент, повідомляє агенція "Інтерфакс". Він додав, що має на увазі кризи, пов'язані "з Україною, Грузією, Кавказом і Придністров'ям".

Також Макрон заявив, що для вирішення українського питання необхідна реалізація мінських домовленостей, і інших варіантів для цього немає. "Щодо українського питання - це мінські домовленості. Й тільки мінські домовленості. Все дуже просто", - сказав французький президент, виступаючи в ПАРЄ. Він зазначив, що разом із канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним працює над тим, щоб ці домовленості реалізувалися на практиці. "У найближчі тижні ми проведемо саміт у "нормандському форматі" на рівні глав держав та урядів", - зазначив президент Франції.

Під час сесії ПАРЄ Еммануель Макрон також зустрівся з українським режисером Олегом Сенцовим, нещодавно звільненим з російської в'язниці.

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Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи почалась без участі України, яка протестує проти повернення до ПАРЄ Росії. До часткового бойкоту приєдналися делегації з Латвії та Литви. (30.09.2019)

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Нагадаємо, що в квітні 2014 року ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію через анексію Росією українського Криму. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі ПАРЄ з 2016 року. Однак 25 червня 2019 року ПАРЄ повернула російській делегації повноваження. 26 червня на знак протесту проти цього рішення українська делегація та делегації ще шести країн (Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини) залишили засідання ПАРЄ.

На знак протесту проти повернення Росії українська делегація вирішила не брати участь в осінній сесії. За даними члена української делегації в ПАРЄ, народного депутата фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, кілька членів делегації приїхали до асамблеї "для неформальної роботи, проведення консультацій тощо". До часткового бойкоту осінньої сесії асамблеї приєдналися ще кілька делегацій, зокрема Латвії та Литви.

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