Макрон обіцяє поговорити з Путіним про "нормандський формат"

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв підтримку Парижа, аби "домогтися конкретних результатів у рамках нормандського формату". Про це він повідомив президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови у середу, 7 серпня. Як повідомили в Єлисейському палаці, французький лідер пообіцяв порушити тему переговорів з метою пошуку рішення конфлікту на Донбасі під час майбутньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у 19 серпня у Франції.

Еммануель Макрон висловив українському президенту співчуття у зв'язку з загибеллю напередодні на Донбасі чотирьох українських військовослужбовців. Нагадаємо, що саме загибель військових Збройних сил України внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків спонукала Володимира Зеленського закликати глав держав та урядів Німеччини, Франції та Росії якнайшвидше зібратися в так званому "нормандському форматі", аби відновити переговори щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Жодної реакції від німецького уряду на заклик Зеленського поки що не надходило. Водночас федеральний уряд країни висловив занепокоєння кровопролиттям на сході України і висловив сподівання, що ситуацію "вдасться врегулювати у мирний спосіб та приступити до переговорів".

Раніше в середу стало відомо, що український президент зателефонував президенту Росії та закликав його вплинути на проросійських сепаратистів на Донбасі. У Кремлі повідомили, що співрозмовники домовилися про "активізацію роботи з повернення утримуваних осіб", а також обговорили переспективи роботи в "нормандському форматі".

Нагадаємо, що переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії востаннє відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У травні 2019 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір найближчим часом організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав. У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".