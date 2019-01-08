 Макрон закликав французів до загальнонаціональних дебатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

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Новини

Макрон закликав французів до загальнонаціональних дебатів

У відповідь на протести "жовтих жилетів" Еммануель Макрон написав "лист до французів" із пропозицією національних дебатів задля вирішення низки соціально-економічних питань.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон, реагуючи на тривалі протести "жовтих жилетів", написав відкритого листа до співвітчизників із закликом взяти участь у загальнонаціональних дебатах. Документ було оприлюднено у неділю, 13 січня, на сайті Єлисейського палацу.

У листі Макрон запропонував 35 питань до обговорення - від оподаткування та екології до імміграції. На думку французького лідера, ця дискусія повинна сприяти перетворенню "невдоволення на рішення".

Як Макрон зазначив у "листі до французів", у рамках цього діалогу не буде "заборонених тем", але будуть "червоні лінії". Зокрема, перегляду не підлягає питання надання політичного притулку, а також часткове скасування наприкінці 2017 року "податку на багатство". Після цієї реформи оподатковується лише дорога нерухомість, але не інше майно. Скасування цієї реформи є однією з вимог "жовтих жилетів".

Дебати, котрі планується розпочати вже у вівторок, 15 січня, триватимуть до 15 березня. Протягом цього часу Еммануель Макрон планує відвідати низку міст країни і зустрітися з муніципальними політиками. Протягом місяця після завершення дискусії президент Франції представить доповідь про її підсумки.

Нагадаємо, що від середини листопада 2018 року Францією прокотилася потужна хвиля протестів. Через те, що мітингувальники вдягали жовті жилети, ці виступи отримали назву протестів "жовтих жилетів". Спершу учасники вимагали скасувати заплановане підвищення акцизних зборів на пальне. Після кількох тижнів протестів уряд пішов на поступки. Попри це, акції не вщухли.  "Жовті жилети" стали виступали за підвищення мінімальної заробітної плати і зменшення соціальних відрахувань, а надалі - за відставку президента Еммануеля Макрона та його уряду.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)

DW.COM

На протести "жовтих жилетів" у Франції вийшли понад 80 тисяч осіб

На протести "жовтих жилетів" у Франції вийшли більше 80 тисяч осіб. У Парижі під час сутичок у суботу затримали понад 100 учасників. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. В інших містах теж є затримані. (12.01.2019)  

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Переважна більшість "жовтих жилетів" дотримується законів, однак лідерство в русі перейняли "підбурювачі", стверджує речник французького уряду. Гріво закинув їм наміри вчинити повстання й повалити уряд. (04.01.2019)  

Макрон закидає "жовтим жилетам" підтримку з-за кордону

Деякі схильні до екстремізму учасники протестів "жовтих жилетів" отримують підтримку з-за кордону, кажуть у французькому уряді. Раніше Макрон звинуватив російські ЗМІ в пропаганді. (09.01.2019)  

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)  

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