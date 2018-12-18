Макрон "жовтим жилетам": Ви маєте рацію

Президент Франції Еммануель Макрон відповів на онлайн-петицію, яку підписали понад 1,15 мільйона людей, розміщену на сайті change.org активісткою з лав "жовтих жилетів" Прісциллою Людоскі. "Я почув ваше послання. Я відповідаю вам прямо: ви маєте рацію", - написав Макрон в четвер, 20 грудня, у відповідь на петицію.

За словами Макрона, протестувальники "понесли значний збиток від підвищення цін на бензин і вирішили відповісти на це, підписавши петицію". У документі містяться пропозиції, як можна захистити навколишнє середовище, не накладаючи на французів додаткового фінансового тягаря.

Боротьба проти зміни клімату необхідна, але не повинна вступати в протиріччя з місячним заробітком громадян, написав Макрон. Президент визнав, що поки що не зміг подолати "прірву, що виникла між народом і владою" після того, як він обійняв свою посаду. Підтримку петиції Макрон назвав "цивільним процесом" і оголосив про готовність продовжувати діалог.

Хвиля протестів у Франції почалася ще 17 листопада через анонсоване підвищення цін на пальне. Тоді на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку в вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра складає 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, французькі активісти вирішили продовжувати протести.

Дивитись відео 03:14 Now live 03:14 хв Поділитись Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/39tzB Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)