 Макрон дає задній хід - чи заспокоїться вулиця? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.12.2018

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Європа

Макрон дає задній хід - чи заспокоїться вулиця?

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про відкладення екоподатку на бензин, що став причиною масових протестів. Та чи допоможе це приборкати протестний рух? Аналізує Макс Гофманн.

Протести жовтих жилетів під Тріумфальною аркою

Протести "жовтих жилетів" під Тріумфальною аркою

Лише кілька тижнів президент Франції Еммануель Макрон запросив до себе лідерів 70 країн для відзначення 100-ї річниці Комп'єнського перемир'я, яким завершилась Перша світова війна. Церемонія видалася видовищною: з музичними виступами та промовою Макрона біля Могили невідомого солдата.

Та від атмосфери поважної урочистості останніми днями не залишилося і сліду: центр Парижа, квартали, що прилягають до Тріумфальної арки, перетворились на поле бою між протестувальниками та поліцією. Таких зіткнень французька столиця не бачила з часів студентських протестів 1968 року. Людей на вулицю вивела незгода із запропонованим Макроном екоподатком на пальне, що означало підвищення акцизів. І авторитет президента на міжнародній арені для них не відіграє жодної ролі. Головна мета - схилити владу до поступок.

Макс Гофманн

Оглядач DW Макс Гофманн

Ставка на поміркованих

І їм таки вдалося змусити Макрона дати "задній хід". Запровадження екоподатку на пальне у розмірі 6,5 відсотка поки відкладається. Хороші новини для усіх автомобілістів. Та чи може обурення проти запровадження нового податку виправдати варварське насильство, що захлеснуло Париж та інші французькі міста останніми тижнями? Аж ніяк. Але на кону стоїть значно більше. Серед поміркованих протестувальників Макрона вважають зарозумілим, президентом, що обстоює інтереси великого бізнесу і англосаксонського капіталізму, а не трудящих.

У принципі, типова ситуація для Франції: Макрон не перший президент, який стикається з опором вулиці під час спроби реформ та змін. Та тепер йому украй важливо просигналізувати вулиці, що він почув її волання та готовий до компромісів.

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"Жодні податки не варті єдності нації", - пояснив рішення прем'єр Едуар Філіпп. Підвищення акцизів відклали на півроку. (04.12.2018)

Уряд Франції у вівторок може оголосити про тимчасову відмову від планів підвищення акцизу на пальне. Саме вони стали каталізатором насильницьких протестів. Та прірва між населенням та елітами лише поглиблюється. (04.12.2018)

Радикали марять революцією

Та серед протестувальників чимало радикалів: ультраправих та автономних крайньолівих теж. Минулими вихідними вони вийшли на протест разом із поміркованою частиною суспільства. Досить дивна картина. Та незважаючи на зіткнення між собою, вони об'єднані однією метою: розпалити полум'я революції та змінити систему. Саме вони, радикали, били шибки вітрин, плюндрували бутіки, підпалювали автомобілі та умисно шкодили пам'ятники. Макрон відреагував на це однозначно: "Я ніколи прийму насильство", - заявив він під час саміту G20 у Буенос-Айресі. 

Стає очевидним, що Макрон сподівається розколоти протестний рух підтримкою поміркованої частини, що має послабити радикалів. Здається, що поки ця стратегія працює, адже помірковані активісти дистанціювалася від екстремістів-вандалів. "Жовті жилети" поки не добре організовані, немає у них і конкретного лідера. Тож функціонуванню чинної системи виклик вони поки не кидають. Президент республіки розраховує на те, що мораторій на екоподаток знизить градус напруження, а разом і масштаби протестів.

Системні проблеми Франції

Якщо обрана Макроном стратегія виявиться успішною, поміркована частина протестувальників проведе ці вихідні удома. На вулицю вийдуть лише радикали. А це лише сотні, а не сотні тисяч. І якщо вандалам заманеться повторити "подвиги" минулих вихідних, більшість французів підтримає жорсткі дії поліції зі встановлення порядку. 

Питання тільки у тому, чи рішення про відкладення запровадження екоподатку на пальне справді задовольняє помірковану частину протестного руху? Реформи у Франції, насамперед у сфері трудового права, тривають уже рік. Незадоволених ними не бракує. Тож важко передбачити, чи одним таким рішенням Макрон зможе дістати прихильності своїх критиків. Про повернення до високих рейтингів початку його президентського терміну зараз годі й мріяти. Однак від того, як Еммануель Макрон розв'язуватиме цю кризу, напряму залежить його політичне майбутнє.

  • Єлисейський палац

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Entrez, Monsieur le Président!

    "Заходьте, пане президенте!" Однак що це - приватне помешкання чи резиденція? Для Макрона це - нова домівка, офіційно - державний палац із розкішним розташуванням у VIII окрузі столиці Франції, у будинку 55 по вулиці Фобур Сент-Оноре. Єлисейський палац хоч і знаходиться у центрі Парижа, але елегантно прихований від допитливих поглядів.

  • Парадна зала Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    За столом у мосьє Макрона

    Парадна зала Єлисейського палацу обладнана усім необхідним для перебування у ній на рівні люкс. Багряні парчові гардини, величезні люстри, надзвичайна стеля у позолоті та золотаві колони. Усіх високих гостей з-за кордону тут пригощають винятковими стравами французької кухні. Політика, як відомо, починається із трапези.

  • Кухня Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Дбайливі кухарі глави французької держави

    Звичайно, дружина Макрона Бріжіт не стоятиме біля плити у Єлисейському палаці. Вишукану кухню президентської резиденції обслуговують першокласні кухарі, і її полюбляють гості з усього світу. Анґела Меркель навіть якось відрядила свого власного кухаря сюди "за натхненням". Щорічно тут готують близько 95 тисяч порцій - від сендвічів до страв для державних ланчів.

  • Банкетна зала Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Королівський пиріг для президента

    Як у кожній справжній французькій сім'ї, Galette des Rois (пиріг волхвів) є традиційним десертом на Богоявлення. Всередині пирога ховають або мигдальний горішок, або маленьку фігурку. Коли 6 січня Макрону трапиться у шматочку пирога цей сюрприз, він стане королем - навіть без повернення Франції до монархічної форми правління. Щоправда, тільки на день.

  • Посуд та столові прибори Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Щасливою годиною...

    ...Макрон уродився, а от із золотою ложечкою в роті, як кажуть французи, навряд чи. Але у Єлисейському палаці золотих столових приборів йому не бракуватиме. Вони настільки добірні й дорогі, що зберігаються у сейфах. Про це розповів колишній шеф-кухар резиденції президента. Він також прохопився, що відвідувачі нерідко забувають залишати на місці десертні ложечки. Мабуть, вважають, що це сувеніри.

  • Сад Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    А ось і сад. Пробачте, парк

    Поки що не відомо, чи є Еммануель Макрон та його дружина фанатами садівництва. Також таємницею наразі є і те, чи плекає Première-мадам якісь амбіції у рівнянні на колишню першу леді США. Як відомо, Мішель Обама у садочку Білого дому вирощувала овочі.

  • Зелений салон у Єлисейському палаці

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    У зеленому салоні

    Кімнат у Єлисейському палаці вистачає на всіх і на все. Опікуватись їхнім станом будуть фахівці, які забезпечать президентській парі прекрасне відчуття домівки. Приватне помешкання глави французької держави знаходиться у східному крилі палацу.

  • Президент Франсуа Олланд на балконі свого кабінету

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Останній погляд на президентський парк

    "Au Revoir, до побачення!" - каже тепер уже екс-президент Франції Франсуа Олланд Єлисейському палацові. На світлині він - на балконі президентського кабінету в палаці. Глава держави теж має потребу вийти та подихати свіжим повітрям.

  • Дім у серці Французької Республіки

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Дім у серці Французької Республіки

    "RF" - тобто République Française - відбито на гербі Французької Республіки. Із 1873 року Єлисейський палац є офіційною резиденцією глав французької держави. Багато президентів оселялись тут на час свого правління. Тож і Макрон на п'ять років стане господарем цього розкішного помешкання. Ласкаво просимо, Monsieur le Président!

    Автор: Вера Керн, Олена Перепадя


DW.COM

Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

Що робить новий президент Франції після інавгурації? Правильно: пакує речі й переїжджає до свого нового дому - Єлисейського палацу. DW зазирнула за лаштунки нового люксового помешкання Еммануеля та Бріжіт Макронів. (14.05.2017)  

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